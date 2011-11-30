به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد عصر امروز (چهارشنبه) در دیدار مدیران و کارکنان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران با بیان اینکه هر کاری که با عشق ورزی همراه باشد ماندگار و اثرگذار شده و به انسان نشاط می بخشد، گفت: از بین همه مسئولیت های اجتماعی برخی مسئولیتها هستند که ایفای آنها بدون عشق ورزی به هیچ وجه ممکن نیست و از جمله این مسئولیت ها می توان به شغل آتش نشانی اشاره کرد.

رییس جمهور با بیان اینکه اگر عشق به نجات انسانها نباشد آتش نشان جانشان را برای نجات جان انسان های دیگر به خطر نمی اندازند، اظهار داشت: عشق ماموران آتش نشانی به انسان ها و نجات جان آنهاست که مردم را دلگرم می کند نه امکانات و ابزار آتش نشانی.

احمدی نژاد خطاب به آتش نشان ها با بیان اینکه قدر کار خود را بدانید که گذشتن از جان برای نجات جان دیگران از عالی ترین مراتب ایثار است که بدیل ندارد، اظهار داشت: کار شما آتش نشانها ارزشمندترین خدمات انسانی است و آنچه که حیثیت و شخصیت انسان ها را شکل می دهد و آنچه از انسان برای آینده باقی می ماند خدماتی است که به دیگران انجام می دهد.

احمدی نژاد عملکرد سازمان های آتش نشانی در سراسر کشور را بسیار خوب و چشمگیر توصیف کرد: به عنوان خادم کوچک مردم از عشق ورزی شما به دیگران و خدمات ارزشمندی که انجام می دهید تشکر می کنم و از خداوند می خواهم در ازای زحماتتان اجری به شما بدهد که دلهایتان را شاد کند.

رییس جمهور در ادامه گفت: برای ارتقای فرهنگ ایمنی در کشور کارهای خوبی انجام شده است اما باید در جهت اعتلا بخشی به آن تلاش بیشتری انجام شود و دولت به سهم خود تلاش می کند تا آموزش های ایمنی هر چه بیشتر به نظام آموزشی کشور راه یابد.

احمدی نژاد همچنین درباره تقدیر از منزلت آتش نشان ها با اشاره به بخش هایی از سخنان رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران، تصریح کرد: کار آتش نشان از نوعی است که فقط خدا می تواند اجر واقعی آنها را بدهد. برای شهید و جانباز محسوب شدن آن دسته از آتش نشان ها که حین ماموریت جان باخته و یا مصدوم می شوند نیز اگر چه این کار پیچیدگی های زیادی دارد اما کارها در هیات دولت پیگیری خواهد شد.

در آغاز این مراسم سید رضا خوش زاد مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران ضمن خوش آمد گویی به رئیس جمهور و وزرا و هیئت همراه با اشاره به اهمیت جایگاه و ماموریت های سازمان آتش نشانی در کشور و بویژه تهران گفت: پرسنل تلاشگر آتش نشانی در طول شبانه روز در ایستگاه ها تلاش های طاقت فرسایی دارند و همواره در آتش سوزی ها و حوادث با تمام وجود و عشق و علاقه به نجات مردم تلاش می کنند به نحوی که به عنوان" فرشتگان نجات" از آنها یاد می شود.

وی با اعلام این که سازمان آتش نشانی به خاطر خدمت به مردم رتبه اول رضایت مندی را دارد، یادآور شد: روزانه 5 تا 6 هزار تماس تلفنی در تهران برای مشاوره و کمک با سامانه 125 آتش نشانی برقرار می شود که فقط 3 درصد آن منجر به حادثه و عملیات آتش نشانی می شود.

مدیر عامل آتش نشانی با اشاره به جان نثاری آتش نشانان در عملیات ها که تا کنون 20 شهید و 27 جانباز تقدیم مردم شریف کرده اند، افزود: یکی از دغدغه های مهم این سازمان ثبت این شهادت ها در بنیاد شهید است که همواره پیگیر آن هستیم.

خوش زاد نهادینه کردن فرهنگ ایمنی با حمایت دولت را از ضروریات کشور دانست و گفت: امروز دولت می تواند به هر طریق ممکن نسبت به گسترش فرهنگ ایمنی اقدام کند تا صدمات وارده در تهران و کشور کاهش یابد.

وی خاطرنشان کرد: در سازمان آتش نشانی تهران به منظور بالا بردن توان عملیاتی و گسترش فرهنگ ایمنی تلاش های مضاعفی انجام شده است که تاسیس 22 ایستگاه جدید در سال های اخیر و جذب 2 هزار نیروی جدید آتش نشانی همچنین ارائه آموزش های لازم در سطح جامعه است.

وی همچنین با اشاره به ایجاد یک مرکز بزرگ و مجهز آموزشی و به روز کردن آموزش های آتش نشانی تصریح کرد: این سازمان تا کنون نزدیک به 10 هزار نفر آتش نشان داوطلب را آموزش داده است که قطعا پیوستن رییس جمهور به جرگه آتش نشانان داوطلب می تواند علاوه بر هویت بخشی این نهاد مردمی، نسبت به گسترش آن در سطح جامعه موثر و مفید واقع شود.

مدیر عامل آتش نشانی در خاتمه اظهار امیدواری کرد: که با حمایت رئیس جمهور تعداد 140 دستگاه موتورسیکلت آتش نشانی که ویژه عملیات در معابر تنگ است و تا کنون در گمرک کشور متروک مانده است ترخیص شود تا به ناوگان آتش نشانی بپیوندد.

در این مراسم همچنین علاوه بر پوشیدن لباس آتش نشان داوطلب توسط دکتر احمدی نژاد، کارت عضویت آتش نشان داوطلب نیز از سوی خوشزاد مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران به وی اهدا شد.