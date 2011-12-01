دعوتی صمیمانه برای تغذیه روح/ کاروان کتاب نیازمند حمایت مسئولان کرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه یکی از پیاده روهای پر تردد شهر کرمان، حدود هفت ماه است که "یار مهربان" عابرانی که شتابان در پی روزمرگی خود هستند را به تماشا نشسته است؛ حالا دیگر کمتر کسی را می توان یافت که از مسیر بولوار جمهوری عبور کرده باشد و کاروان کتابی را که اسلام شهریاری، با هزینه شخصی و بی هیچ حمایتی، راه اندازی کرده است، ندیده باشد.

درست درپر رفت و آمدترین پیاده رو آن محدوده، جایی که ایستگاه اتوبوس و تاکسی هست و رفت و آمد بسیار، کاروانی که تنها از لحاظ ظاهری مشابه دکه های روزنامه فروشی است، قرار گرفته؛ "باغ کتاب" در و دیوارش پر از نوشته هایی است که از رهگذران دعوت می کند تا در لابه لای این همه هیاهو و روزمرگی، وقتی را هر چند کوتاه، به کتاب اختصاص دهند.

3 هزار میلیارد نمی خواهم، 10 میلیون کافیست!

شهریاری، مبتکر اولین نمایشگاه سیار کتاب در کرمان، که خود فارغ التحصیل رشته کتابداری است حرفش این است؛ اگر کتاب نمی خرید حداقل ببینید! عاشق شغلش است و هر وقت که از اوضاع و احوال کارش از او سوال شود، می گوید: خدا را شکر.

ولی وی مصرانه در پی توسعه فعالیتش بوده و به گفته خودش، استقبالی که مردم از کتاب دارند انگیزه اش را برای این کار بیشتر می کند. اما شهریاری برای تقویت و توسعه فعالیت فرهنگی خود با مشکل بزرگی روبروست؛ وی به خبرنگار مهر می گوید: من 3 هزار میلیارد تومان نمی خواهم، با 10 میلیون تومان مشکلم حل شده و می توانم فعالیتم را توسعه بدهم اما نه بانکها، نه مسئولین فرهنگ و هنر استان مرا همراهی نمی کنند.

وی می افزاید: اگر بخواهم وامی را از بانکی بگیرم پوستم کنده می شود؛ چند بار هم برای ملاقات با مدیر کل ارشاد استان به دفتر ایشان مراجعه کردم اما این کار محقق نشده و می گویند که این کار زیر نظر ما نیست و استانداری باید از شما حمایت کند.

مردم واقعا استقبال می کنند

وی ادامه می دهد: واقعا مردم از این ایده من استقبال کرده اند؛ با اینکه هشت ماه بیشتر نیست که این کاروان کتاب را راه اندازی کرده ام اما حالا مشتریان دایمی و پر و پا قرصی دارم که تحت هر شرایطی خرید کتاب را فراموش نکرده و نمی کنند.

وی می افزاید: اما برای جلب رضایت مشتری باید از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری فعالیتم را توسعه بدهم که آن هم به این راحتی ها امکان پذیر نیست.

به تقدیر مالی نیاز دارم نه حمایت مالی

شهریاری اظهار می دارد: برای ادامه و توسعه این فعالیت فرهنگی، نه حمایت مالی بلکه تقدیرمالی نیاز داریم.

اما ماجرای راه اندازی کتابفروشی سیار "باغ کتاب"؛ اسلام شهریاری می گوید: پیش از این، کارمند یکی از ادارت دولتی بودم که استعفا دادم و به این کار روی آوردم چون که احساس کردم این کار با توانایی‌هایی که در من وجود دارد، سنخیت بیشتری دارد.

وی با بیان اینکه من عاشق کتاب و کتاب فروشی هستم، ادامه می ‌دهد: سعی من بر این بوده که با راه‌اندازی این کتابفروشی سیار، انواع محصولات خوب فکری اعم از الکترونیکی، چاپی و بازی‌های مفید فکری را یک‌ جا جمع کرده و در اختیار مردم قرار دهم.

شهریاری می‌افزاید: بعد از گرفتن مجوز از اداره ارشاد شهرستان کرمان، با هزینه‌ شخصی این کاروان کتاب و محصولات موجود در آن را تهیه کردم که مدتی در کنار یخدان مویدی، مدتی هم در خیابان امام جمعه مستقر شدیم اما در راسته‌ بولوار جمهوری، چون هیچ کتابفروشی دیگری نیست، فعلا این محل را برای کتابفروشی سیار انتخاب کرده‌ام.

وی می گوید: هدف اصلی من از این کار، ارتقای فرهنگ عمومی و توسعه کمی و کیفی فعالیتها در فضاهای فرهنگی با تاکید بر معارف، معیارها و ارزش های اسلامی بوده است.

دغدغه های معیشتی مردم را از کتابخوانی دور کرده است

شهریاری بیان می دارد: واقعیتی که ما در حال حاضر با آن روبرو هستیم این است که شهر نشینی و دغدغه های معیشتی، توجه مردم را از نیازهای ذهنی به سمت روزمرگی وعادات معمول منحرف کرده به طوری که مردم برای پرداختن به کتاب ومسائل ذهنی خود، یا وقت نمی گذارند و یا کمترین وقت خود را به این مسائل حیاتی اختصاص می دهند.

وی معتقد است در این شرایط، کتابفروشی سیاربه شکلی تازه ضمن جمع آوری مجموعه ای حتی الامکان کامل، بدون اینکه منتظر مخاطب بماند خود متواضعانه در مناسبترین زمان ومکان به سراغ مردم رفته و آنها رابه سمت کتابخوانی ترغیب می کند.

مبتکر اولین نمایشگاه سیار کتاب در کرمان می گوید: همچنین با گسترش آموزشهای دانشگاهی و تکمیلی در کشور و نیاز حوزه های مختلف کسب و کار در 15سال اخیر عناوین کتب و نشریات تخصصی به سرعت گسترش پیدا کرده است.

وی ادامه می دهد: این درحالی است که کتابفروشیهای ثابت، اغلب به دلیل ضعف در سیستم عرضه و نبود نظام جامع توزیع وهمچنین محدودیت مکانی توان ارایه خدمات مطلوب را ندارند.

شهریاری با بیان اینکه یکی از دلایل اصلی راه اندازی کتابفروشی های سیار عدم دسترسی بسیاری از نقاط کشور به کتاب بوده اظهار می دارد: با همین اهداف بوده که از اول فروردین ماه امسال این طرح را به مرحله‌اجرا درآورده‌ام.

وی ادامه می‌ دهد: در ایام تعطیلات نوروز استقبال خیلی خوبی می‌شد و کسانی که برای خرید به ما مراجعه می ‌کردند همه گمان می‌ کردند این یک طرح ویژه‌ گردشگری است که در کرمان اجرا شده است در حالی که این کار به طور مستقل توسط خودم صورت گرفته است.

هیچ کس حمایتم نمی کند

شهریاری اظهار می‌ دارد: در این مدت از طرف هیچ کدام از مسئولین از من حمایتی صورت نگرفته است، اوایل کار بود که برای راه‌اندازی یک کافه کتاب در یکی از آبمیوه‌فروشی‌های سطح شهر هم اقدام کرده و به شهرداری کرمان نامه نوشتم اما بعد از چند روز معطلی، هیچ پاسخی به درخواست من داده نشد.

وی تصریح می ‌کند: امسال به نام جهاد اقتصادی نامگذاری شده است همه هم می‌دانند که لازمه جهاد اقتصادی جهاد فرهنگی است؛ من به عنوان یک جوان به تنهایی و بدون کمترین پشتیبانی، در این زمینه یک قدم برداشته‌ ام اما هیچ کس در این رابطه به من یاری نمی ‌رسانَد.

شهریاری اظهار می دارد: دولت هم همواره بر بحث خود اشتغالی تاکید می کند آیا فعالیتی که من انجام داده ام جز این بوده که کسی از مسئولین سراغی از ما نمی گیرد؟!

رفتگر شهرداری مرا می بیند، مسئولین نه!

مبتکر اولین نمایشگاه سیار کتاب در کرمان به استقبال مردم از این ایده اشاره و اظهار می دارد: اوایل کارم، یکی از رفتگران شهرداری در حالی که از این نمایشگاه کتابی خریداری کرد، از این ایده‌ی من قدردانی کرد؛ ‌اما هیچ یک از مسئولین شهر کرمان در این مدت هفت ماهه، یک بار هم من را ندیدند!

وی ادامه می دهد: البته چندی پیش فرماندار محترم کرمان از کاروان کتاب ما بازدید و از این کار ما تشکر کرد.

شهریاری می گوید: همچنین محمد علی جوشایی، مدیر پیشین اداره فرهنگ و ارشاد بم که هم اکنون کارمند ارشاد کرمان است چندی پیش به ما سر زد.

وی می افزاید: جوشایی هم خیلی از این ایده استقبال کرد و وعده داد که هر کاری از دستش ساخته است، برای ما انجام دهد.

شهریاری بیان می دارد: همین که سراغ ما آمده اند خود مایه دلگرمی است و ما بسیار خرسندیم که اشخاصی همچون او ما را و کاروان کتاب ما را می بینند.

مردم خیلی به کتاب علاقه دارند

مبتکر اولین نمایشگاه سیار کتاب در کرمان می گوید: ما در این کاروان کتاب، بی واسطه ترین ارتباط را با مردم برقرار کرده ایم.

شهریاری تصریح می کند: مردم خیلی به کتاب علاقه دارند اما کتاب خوب در دسترس نیست کما اینکه بسیاری از افراد هم به کتابهای جدید بدبین شده اند چون فکر می کنند سانسور شده اند.

وی می گوید: اقداماتی مثل راه اندازی کاروانهای کتاب با این استقبالی که مردم دارند اقدامی ضروری است.

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گزارش: اسما زنگی آبادی