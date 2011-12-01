به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا زیبایی‌نژاد که در گرامیداشت دهه اول محرم در جمع کارکنان مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران سخن می‌گفت، با بیان اینکه امروزه در میان مسلمانان مصرف، هویت‌ساز شده است، اظهار داشت: حتی کارگران برای آن که خودی نشان دهند، مصرف خود را به نمایش می‌گذارند.



وی افزود: اگر قناعت نباشد و حرص وارد زندگی‌ها شود، مرز حلال و حرام از میان می‌رود.



مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان یکی از اموری که لازم است مومن مرز خود را با آن حفظ کند، اموال شبهه‌ناک برشمرد و ادامه داد: در قرآن کریم از برخی گناهان نهی شده است و در مورد برخی گناهان، آمده است که به آنها نزدیک نشوید.



حجت‌الاسلام زیبایی‌نژاد تصرف در مال یتیم را از جمله مسائلی دانست که قرآن خواسته است تا مومن به آن نزدیک نشود و اضافه کرد: گاهی اوقات در برخی اداره‌ها مسئول و رئیس اداره با وضع مقررات یا غیر آن به مادون خود ظلم می‌کند اما کارمند به دلیل ترس از اخراج به آن اعتراض نمی‌کند، این ظلم از جمله ظلم‌هایی است که ائمه(ع) آن را نهی کرده‌اند.



وی با اشاره به اینکه امام حسین(ع) به فرزند خود امام سجاد(ع) می‌فرمایند از ظلم کردن به کسی که در مقابل تو جز خدا کسی را ندارد بترس، افزود: این سخن با توجه به واقعه کربلا از معنای ویژه‌ای برخودار است.



مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان بسیاری از افراد را تابع موقعیت دانست و اظهار داشت: زمانی که تدوین ضوابط و قوانین کار به کارفرما واگذار می‌شود، آن را از نگاه خود می‌نویسد و زمانی که آن را به کارگر می‌سپارند، آن را از چشم کارگر می‌نویسد.



وی این شیوه رفتار را تبعیت از فرهنگ مدرن برشمرد و یادآور شد: در فرهنگ مدرن برای کارگران سندیکا تشکیل می‌شود تا از حقوق آنان دفاع کند و در واقع به ذلت موقعیت آنان دامن زده می‌شود.



حجت‌الاسلام زیبایی‌نژاد فرهنگ دینی را در مقابل این فرهنگ دانست و افزود: دین حقوق متقابل را به فرد می‌آموزد، یعنی به فرزند حقوق والدین را می‌آموزد، به شوهر حقوق زن را می‌آموزد و ... .



وی با ذکر مصادیقی از پرهیز از اموال شبهه‌ناک و "عفت بطن" افزود: تکریم مهمان امری پسندیده است اما آیا این درست است که دائما مهمان را به اداره دعوت کنیم و با حساب اداره در وعده‌های غذایی مناسب از او پذیرایی کنیم.



مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان با اشاره به استحباب نماز اول وقت، اظهار داشت: در ادارات وقت کارمند متعلق به اداره است، بنابراین در صورتی نماز اول وقت برای او مستحب است که ارباب رجوع نداشته باشد.



وی با اشاره به لزوم حفظ مرز میان مومن و گناه اظهار داشت: مرحله اول گناه آن است که گناه را کوچک بشماریم و حساسیتمان نسبت به گناه کم شود.



حجت‌الاسلام زیبایی‌نژاد با اشاره به اینکه در قرآن کریم از بخشش گناهان صغیره در صورت دوری از گناهان کبیره خبر داده شده است، خاطرنشان کرد: یکی از گناهان کبیره این است که گناهی را کوچک بشماریم.



وی با بیان اینکه گاهی اوقات در اجتماع نیز شاهد کوچک شمردن گناه و پذیرفتن گناه هستیم، گفت: از مصادیق مدرن گناه، کپی کردن پایان‌نامه‌ها است که موجب از میان رفتن انگیزه تلاش و ارتقا نیافتن جریان علمی می‌شود.



مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان مرحله دوم گناه را اشاعه گناه دانست و یادآور شد: در روایتی از پیامبر اکرم(ص) آمده است زمانی فرا می‌رسد که "منکر" تبدیل به ارزش اجتماعی و "معروف" ضدارزش می‌شود و در واقع حس زیبایی‌شناسی مردم تغییر می‌کند.

