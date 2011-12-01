فعالیت هشت مرکز کاردرمانی و گفتار درمانی خصوصی در قم

ابراهیم حاجی مظفری در آستانه روز جهانی معلولان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه موضوع کار درمانی در استان و از سوی سازمان بهزیستی به صورت گسترده در حال انجام است افزود: در حال حاضر سه مرکز مخصوص کاردرمانی در سطح قم فعال هستند که پنج مرکز دیگر نیز به جمع آنها اضافه خواهد شد.



وی گفت: این آمادگی در سازمان بهزیستی استان وجود دارد تا از کلیه مراکزی که در زمینه کاردرمانی و گفتار درمانی فعالیت می‌کنند حمایت کند و در این راستا 50 درصد از هزینه‌های درمانی معلولان را در قالب یاری برگ بهزیستی پرداخت می‌کند.



مدیرکل بهزیستی قم با بیان اینکه با پنج مرکز کار درمانی و گفتار درمانی دیگر در استان قم قرار داد بسته شد افزود: در مجموع در استان قم 8 مرکز کار درمانی و گفتار درمانی فعالیت خواهند کرد که در این مراکز نیمی از هزینه‌ها توسط خانواده‌های معلولان و مابقی نیز از سوی سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود.



اقدامات در خصوص مناسب سازی معابر برای معلولان کافی نیست



وی به مشکل تردد معلولان در سطح شهر قم اشاره کرد و ابراز داشت:در خصوص مناسب سازی خیابانها و اماکن عمومی اقدامات خوبی صورت گرفته است اما کافی نیست که در این راستا شهرداری و شورای شهر باید تصمیمات خوبی اتخاذ کنند.



حاجی مظفری در خصوص ساخت و سازهای جدید و رعایت مناسب سازی برای معلولان استان اظهار داشت: در ساخت و سازهای جدید موضوع مناسب سازی در اماکن عمومی رعایت می‌شود اما عقب افتادگی‌های زیادی از گذشته وجود دارد که طبق قانون باید این موانع و مشکلات مرتفع شود که این امر نیازمند اهتمام ویژه مسئولان شهری است.



وی عنوان کرد: در برخی از معابر و اماکن مناسب سازی برای معلولان صورت گرفته است اما به دلیل تخلفات موتورسوران و عبور آنها از این نقاط، این معابر مسدود شده که معلولان را با مشکل مواجه کرده است.



مدیرکل بهزیستی قم افزود: کارت تردد در خطوط ویژه نیز بنا بر قانون تنها برای معلولان شدید صادر می‌شود تا بتوانند در صورت نیاز از مسیر های طرح ترافیک و خطوط ویژه استفاه کنند.



معلولان از فرصت استثنایی خانه دار شدن استفاده کنند



وی در خصوص ساخت مسکن برای معلولان استان نیز اظهار داشت: برای اینکه یک معلول خانه دار شود اعلام شد خانواده ها مبلغ 4 میلیون تومان به عنوان آورده باید به بهزیستی پرداخت کنند و مابقی نیز از سوی دولت پرداخت می شود.



حاجی مظفری با بیان اینکه جامعه هدف سازمان بهزیستی استان باید از این فرصت استثنایی برای خانه دار شدن استفاده کنند اظهار داشت: برخی از خانواده ها توانایی پرداخت همین چهار میلیون آورده را ندارند که برنامه ریزی شده است تا از طرق دیگر همانند کمک خیرین بتوانیم این مقدار را تامین کنیم.



برگزاری مراسم روز جهانی معلولان در قم



وی در پایان با بیان اینکه در آستانه 12 آذرماه روز جهانی معلولان همایش گرامیداشت معلولان استان در روز پنج شنبه در حسینیه شهدای قم برگزار می‌شود افزود: این مراسم با حضور معلولان و خانواده های آنها و همچنین خیرین و مسئولان استانی از ساعت 9 صبح برگزار می‌شود.

