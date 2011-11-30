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۹ آذر ۱۳۹۰، ۲۱:۰۹

بودی پرامونو:

نیروهای مسلح ایران روابط خوبی با کشورهای دیگر دارند

نماینده وابستگان نظامی کشورهای دیگر در ایران با بیان اینکه نیروهای مسلح ایران روابط خوبی با کشورهای دیگر دارند، گفت: جمهوری اسلامی ایران توانایی خود را برای حضور در بسیاری از حوزه ها برای برقراری و حفظ صلح و امنیت جهانی انجام می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بودی پرامونو وابسته نظامی اندونزی به عنوان نماینده وابستگان نظامی شامگاه امروز چهارشنبه در مراسم دیدار وابستگان نظامی کشورهای مختلف با جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش طی سخنانی اظهار داشت: اینجانب از طرف وابستگان نظامی کشورهای خارجی در ایران سالگرد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را تبریک می گویم.

وی افزود:  من طی یک سال گذشته که در ایران هستم شاهد ارتقاء توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در همه حوزه ها بوده ام و معتقدم هدف اصلی توسعه نیروی انسانی چه به لحاظ فیزیکی و چه به لحاظ روحی بر اساس بازده بالا است.

وابسته نظامی اندونزی  تصریح کرد: من در راستای حفظ روابط خوب جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه و همچنین ارتقای همکاری با کشورهای دیگر ادای احترام می کنم.

وی با بیان اینکه ایران توانایی خود را برای حضور در بسیاری از حوزه ها به منظور حفظ صلح جهانی انجام می دهد، گفت: نهایت تلاش و سعی خود را می کنم که در یک مسیر صعودی شرکت داشته وبرای تداوم برنامه های گذشته و همچنین ارتقای کیفیت این برنامه ها ، بین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وابستگان نظامی کشورهای دیگر تلاش نمایم.

وی با بیان اینکه اقدامات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برگرفته از تعالیم قرآنی است  خطاب به حضار گفت: پس بیاید همه سعی کنیم تا فضایی مملو از صلح و آرامش بسازیم.

کد مطلب 1474228

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