شن ریزی در ایل راههای خراسان شمالی به 20 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی رضا شادمهری با اشاره به یک هزار و 270 کیلومتر ایل راه عشایری استان، اظهار داشت: در سال جاری 35 درصد از این ایل راهها بر اثر حوادث طبیعی خسارت دیده اند و 70 درصد نیز فاقد رویه شنی هستند.

وی تصریح کرد: با بارندگی در این ایل راههای فاقد شن ریزی، تردد برای عبور گله های دام عشایر بسیار سخت می شود.

وی بیان داشت: با تخصیص 20 میلیارد ریال اعتبار، شن ریزی در بیش از 90 درصد از این ایل راههای عشایری استان محقق می شود که این امر به اداره کل مرکزی امور عشایری نیز اعلام شده است.

شادمهری همچنین عنوان کرد: برنامه راهبردی بلند مدت این اداره کل تدوین شده است که در این برنامه با تخصیص اعتبارات مورد نیاز شن ریزی تمامی این ایل راههای عشایری استان تا سال 1404 محقق می شود.

وی در ادامه یادآور شد: یک میلیارد ریال و 870 میلیون ریال اعتبار در سال مالی جاری برای مرمت ایل راههای عشایری استان نیز مصوب شده است و در صورتی که 100 درصد از آن اعتبار مصوب به استان تخصیص یابد هنوز به سه میلیارد ریال اعتبار دیگر برای این منظور نیازمندیم.

مدیر کل امور عشایری استان در خاتمه اذعان داشت: سالانه با تخصیص اعتبارات مصوب حدود یک هزار و 200 کیلومتر از این راهها مرمت می شوند.