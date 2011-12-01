استان البرز بالاترین نرخ بیکاری در کشور را دارد

کاوه حداد پور در گفتگو با خبرنگار مهر، بالا بودن نرخ بیکاری در استان البرز را مهمترین چالش استان عنوان کرد و گفت: نرخ بیکاری در استان البرز 17.7درصد گزارش شده و متاسفانه البرز بالاترین نرخ بیکاری را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

وی افزود: نرخ بیکاری در کل کشور11.3درصد گزارش شده که نسبت به تابستان سال قبل با کاهش مواجه بوده ، اما در استان البرز به دلیل نوپا بودن آن هنوز با بحران شدید بیکاری روبرو هستیم .

حدادپور گفت: نگرانی و چالش بیشتر از آنجا ناشی می شود که اکثریت قریب به اتفاق جمعیت بیکار استان قشر تحصیل کرده آن می باشند و از آنجا که این قشر حاضر به انجام هر کاری نیستند، ساماندهی اوضاع اشتغال آنها بسیار دشوار خواهد بود.

وی افزود: اغلب موقعیتهای شغلی ایجاد شده در استان در خط تولید و در حد کارگری بوده و هنوز در ایجاد موقعیت اشتغال مطلوب برای قشر تحصیل کرده با مشکل مواجه هستیم.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان البرز، نزدیک بودن به مراکز بزرگ دانشگاهی کشور در تهران را از مهمترین عوامل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاههای استان البرز عنوان کرد و گفت: برای ساماندهی اشتغال قشر تحصیل کرده استان، نیازمند بستر سازی مناسب و زیرساخت های علمی و کارشناسی هستیم تا بتوانیم آمار بیکاری در استان به ویژه در افراد تحصیل کرده کاهش دهیم.

تاکنون 60 درصد سهمیه اشتغال تعهد شده در استان البرز تحقق یافته است

حداد پور با اشاره به سهم اشتغال 87 هزاری استان البرز گفت: در حال حاضر بحث اشتغال 50 هزار نفر بنابر اعلام ساماندهی شده که این رقم 60 درصد تعهد اداره کار و امور اجتماعی می باشد.

وی در ادامه با اشاره به آخرین آمار اعلام شده تا آبان ماه سال ‌جاری افزود: بر اساس آمار موجود بالاترین میزان اجرای تعهد اشتغال در میان دستگاه‌های استانی به ترتیب مربوط به اداره کل راه و ترابری، سازمان بهزیستی و اداره کل ورزش و جوانان استان البرز است.

وی افزود: متاسفانه میزان تسهیلات بانکی در زمینه اشتغالزایی بسیار پائین است که اگر همکاری بانک ها در ارائه تسهیلات بیشتر شود ما صد در صد به تعهدات خود در تحقق 100 درصدی سهم اشتغال استان عمل خواهیم کرد.

حداد پور تصریح کرد: از آنجا که متولی ارائه آمار دقیق مرکز آمار می باشد منتظر اعلام نتیجه سرشماری اخیر برای برآورد تعداد دقیق بیکاران استان هستیم تا با تلاش بی وقفه در جهت اشتغالزایی آنها قدم برداریم.