مازنیها 10 سال زودتر از استانهای دیگر بیماری مفصلی می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهران رضوی پور در مورد شایع ترین مشکلات استخوانی در استان اظهار داشت: بیماریهای ارتوپدی در دو حیطه ترومایی که ناشی از تصادفات و یا حوادث بروز میکند و بیماریهای غیر حوادثی مانند مادرزادی شایع است.
وی با اشاره به اینکه بیماریهای آرتروز مفصلی و عصبی منجر به اختلالاتی در بخش ارتوپدی میشود، بیان داشت: در مازندران به دلیل قرار داشتن در شرایط کشاورزی و افزایش وزن نیز موجب تخریب مفصلی ایجاد میشود.
رضوی پور با اعلام اینکه بیماریهای استخوانی زودتر از سن معمول در جوامع روستایی اتفاق میافتد افزود: بیشتر بیماریهای مفصلی و استخوانی در سن 50 تا 60 سالگی شروع میشود اما در این استان به دلیل شرایط کاری معمولا بیماریهای استخوانی و مفصلی 10 سال زودتر از جوامع شهری اتفاق میافتد.
وی با اشاره به اینکه تروماهای ناشی از حوادث نیز در کارخانجات و محل کار نیز ممکن است مشکلاتی را برای مفاصل و استخوانها ایجاد کند، گفت: در این زمان باید با پیوند اعضا شرایط را برای درمان فراهم کنیم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تاکید بر اینکه ضعف عضلات و بیتحرکی نیز شرایط بیماریهای مفصلی و استخوانی را تشدید میکند، اظهار داشت: داشتن تحرک بدنی مناسب، نرمش و پیاده روی در کاهش تخریب روند مفاصل نقش موثری ایفا میکند.
رضوی پور، پوکی استخوان را یکی از بیماریهای شایع استخوانی برشمرد و گفت: کاهش تحرک، کاهش دریافت مواد لبنی در ابتلا به این بیماری موثر است.
وی، زنان را بیشتر از مردان در خطر ابتلا به این بیماری اعلام کرد و گفت: در دوران بعد از یائسگی بانوان به دلیل کاهش هورمونها، متابولیسم استخوان به هم میخورد و در این زمان پوکی استخوان روند روبه رشدی را پیدا میکند.
این متخصص جراحیهای ارتوپدی بیمارستان امام خمینی (ره) ساری با اشاره به اینکه دریافت کورتونها به صورت خودسرانه برای کاهش درد به مقدار طولانی و خارج از دستور پزشک، قرار نگرفتن در معرض نور خورشید به میزان نیاز و عدم مصرف ویتامین دی و مواد غذایی کلسیم دار در ابتلا به پوکی استخوان موثر هستند، تصریح کرد: در این زمینه باید از کلسیمهای خوراکی استفاده کرد.
وی به خانمهای باردار، شیرده و کسانی که زایمانهای مکرر دارند توصیه کرد؛ برای جلوگیری از بیماری پوکی استخوان باید دریافت کلسیم را در قالب مکملها در دستور کار داشته باشند.
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