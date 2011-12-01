آزمون نشانه گذاری در طرحهای جنگلداری در نوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این آزمون که در راستای صدور و تمدید کارت تعیین صلاحیت و رتبه بندی سرپرستان گروههای نشانه گذاری در طرحهای جنگلداری برگزار شد، 53 نفر از کارشناسان بخش فنی و نشانه گذاران اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری نوشهر به سئوالات طرح شده توسط استاد جنگل شناسی دانشگاه تهران، محمد رضا مروی مهاجر پاسخ دادند.
پذیرفته شدگان در این آزمون که به صورت همزمان در ادارات کل منابع طبیعی وآبخیزداری چهارگانه شمال کشور برگزار شد مجوز لازم برای حضور در آزمون عملی نشانه گذاری را کسب میکنند.
آزمون عملی با حضور دکتر مهاجر استاد برجسته جنگلشناسی برگزار میشود و برای کارشناسانی که موفق به کسب حد نصاب نمره لازم در آزمونهای تئوری و عملی شوند کارت صلاحیت نشانه گذاری صادر میشود.
نوشهر - خبرگزاری مهر: آزمون تئوری جنگل شناسی، پرورش جنگل و نشانه گذاری در طرحهای جنگلداری با حضور کارشناسان جنگلداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران در نوشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این آزمون که در راستای صدور و تمدید کارت تعیین صلاحیت و رتبه بندی سرپرستان گروههای نشانه گذاری در طرحهای جنگلداری برگزار شد، 53 نفر از کارشناسان بخش فنی و نشانه گذاران اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری نوشهر به سئوالات طرح شده توسط استاد جنگل شناسی دانشگاه تهران، محمد رضا مروی مهاجر پاسخ دادند.
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