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۱۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۶

برگزاری مسابقه تذکر لسانی وظیفه همگانی در سیستان ‌و بلوچستان

برگزاری مسابقه تذکر لسانی وظیفه همگانی در سیستان ‌و بلوچستان

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون تشکل‌ های مردمی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر سیستان‌ و بلوچستان گفت: به مناسبت ایام محرم‌ و آغاز هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر، مسابقه تذکر لسانی، وظیفه همگانی در استان برگزار می‌ شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ‌الاسلام صفر قربانپور عصر چهارشنبه اظهار داشت: این مسابقه با توجه به داشتن سوالات مرتبط، برای شناساندن فریضه امر به معروف و نهی از منکر و در راستای نهادینه‌ سازی این فریضه مهم برگزار می‌ شود.

وی گفت: این مسابقه در بیش از هزار نسخه به چاپ رسیده و به شکل جدول 10 در 10 توسط سید علی حسینی رضوی طراحی شده است.

وی ضمن تاکید بر اینکه فتوکپی این جدول برای شرکت در مسابقه قابل قبول است، افزود: افراد علاقمند به شرکت در این مسابقه می ‌توانند به ادارات تبلیغات اسلامی در سطح استان و زاهدان مراجعه و نسبت به دریافت این جدول اقدام کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: منبع این مسابقه کتاب ترنم تذکر و فرهنگ فارسی عمید است.

وی آخرین مهلت تحویل پاسخنامه‌ ها را آذرماه سالجاری عنوان کرد.

وی گفت: به 20 نفر از شرکت کنندگان به تعداد حروف امر به معروف و نهی از منکر که پاسخ صحیح داده باشند، به قید قرعه جوائز نفیسی اهدا خواهد شد.

کد مطلب 1474282

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