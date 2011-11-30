تماس تلفنی صالحی و اسلامیان برای بازگشت اعضای سفارت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، در پی تصمیم عجولانه دولت انگلیس و درخواست این کشور از دیپلماتها و خانواده های ایرانی برای ترک خاک انگلیس، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان طی تماس تلفنی با آقای اسلامیان کاردار سفارت کشورمان در لندن اقدامات انجام شده در جهت تسهیل مراجعت کارکنان سفارت و خانواده های آنان به میهن اسلامی را به اطلاع وی رساند.