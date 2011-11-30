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۱۰ آذر ۱۳۹۰، ۱:۱۴

شب گذشته صورت گرفت؛

تماس تلفنی صالحی و اسلامیان برای بازگشت اعضای سفارت ایران

تماس تلفنی صالحی و اسلامیان برای بازگشت اعضای سفارت ایران

وزیر امورخارجه کشورمان در تماسی تلفنی با کاردار سفارت کشورمان در لندن اقدامات صورت گرفته برای بازگشت کارمندان سفارت کشورمان در لندن و خانواده های آنان را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، در پی تصمیم عجولانه دولت انگلیس و درخواست این کشور از دیپلماتها و خانواده های ایرانی برای ترک خاک انگلیس، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان طی تماس تلفنی با آقای اسلامیان کاردار سفارت کشورمان در لندن اقدامات انجام شده در جهت تسهیل مراجعت کارکنان سفارت و خانواده های آنان به میهن اسلامی را به اطلاع وی رساند.

کد مطلب 1474288

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