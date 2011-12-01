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۱۰ آذر ۱۳۹۰، ۹:۳۷

رسانه ها نقش بی بدیلی در ترویج فرهنگ امر به معروف دارند

رسانه ها نقش بی بدیلی در ترویج فرهنگ امر به معروف دارند

اراک - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک گفت: رسانه ها نقش بی بدیلی در ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه دارند.

 به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی عصر چهارشنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: خبرنگاران سرداران رشید جبهه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه هستند.

وی ادامه داد: باید با ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ضمن ارتقاء ضریب سلامت روحی و فکری جامعه بستر لازم برای نظارت همگانی در جامعه فراهم شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک گفت: امر به معروف و نهی از منکر تنها خاصه دین اسلام نیست بلکه در همه ادیان مورد تاکید خداوند بوده و پیروان هر دین براساس فرهنگ دینی خود نسبت به احیاء این فریضه در جامعه باید بکوشند.

آیت الله  دری نجف آبادی  با بیان این که مبارزه با فساد و نهی از منکر برای بشریت سودمند است افزود: امت اسلامی به عنوان طلایه دار مبارزه با فساد و نهی از منکر رسالت سنگینی در این حوزه عهده دار است.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به بیداری اسلامی و قیامهای مردمی در کشورهای اروپایی و آمریکایی بیان داشت: حاکمیت عدل مهمترین رسالت سازمان های بین المللی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به ضعیت اسفبار مردم مظلوم بحرین، فلسطین و سایر کشورهای مورد ستم گفت: سازمان ملل باید با شنیدن ندای حق خواهی و مظلومیت مردم مورد ستم واقع شده در دنیا برای تحقق خواسته آنان تلاش کند.

کد مطلب 1474292

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