رسانه ها نقش بی بدیلی در ترویج فرهنگ امر به معروف دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی عصر چهارشنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: خبرنگاران سرداران رشید جبهه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه هستند.

وی ادامه داد: باید با ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ضمن ارتقاء ضریب سلامت روحی و فکری جامعه بستر لازم برای نظارت همگانی در جامعه فراهم شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک گفت: امر به معروف و نهی از منکر تنها خاصه دین اسلام نیست بلکه در همه ادیان مورد تاکید خداوند بوده و پیروان هر دین براساس فرهنگ دینی خود نسبت به احیاء این فریضه در جامعه باید بکوشند.

آیت الله دری نجف آبادی با بیان این که مبارزه با فساد و نهی از منکر برای بشریت سودمند است افزود: امت اسلامی به عنوان طلایه دار مبارزه با فساد و نهی از منکر رسالت سنگینی در این حوزه عهده دار است.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به بیداری اسلامی و قیامهای مردمی در کشورهای اروپایی و آمریکایی بیان داشت: حاکمیت عدل مهمترین رسالت سازمان های بین المللی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به ضعیت اسفبار مردم مظلوم بحرین، فلسطین و سایر کشورهای مورد ستم گفت: سازمان ملل باید با شنیدن ندای حق خواهی و مظلومیت مردم مورد ستم واقع شده در دنیا برای تحقق خواسته آنان تلاش کند.