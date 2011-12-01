اجرای طرح بچه های کارآفرین در مهدهای کودک استان مرکزی

آذر دخت همتا با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح "بچه های کارآفرین" با هدف پرورش خلاقیت کودکان مهدهای کودک با همکاری مؤسسه "شهر بچه های کارآفرین" در سراسر استان مرکزی اجرا می شود.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان مرکزی با بیان اینکه طرح بچه های کار آفرین در قالب 6 ترم اجرا می شود، افزود: 4 ترم این طرح در مهدهای کودک و 2 ترم در مقطع دبستان اجرا می شود.

همتا بیان داشت: کودکان 4 تا 6 ساله حاضر در مهدهای کودک استان مرکزی می توانند در این طرح ثبت نام و ازمزایای آن بهره مند شوند.

وی یادآور شد: هر ترم به مدت 6 ماه است و خانواده های کودکان شرکت کننده باید نسبت به پرداخت ماهانه 65 هزار ریال شهریه کلاس ها اقدام نمایند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان مرکزی گفت: در ابتدای کلاسها کودکان با ابزار فنی آشنا می شوند و در پایان طرح هر کودک توانایی ساخت تاسیسات پتروشیمی را با استفاده از ابزار در اختیار دارا می شود.

همتا ادامه داد: طرح بچه های کارآفرین سال گذشته به صورت پایلوت در شهرستان ساوه اجرا و 17 مهدکودک فعال در این شهرستان تحت پوشش آموزشهای این طرح قرار گرفتند.