"علم گردانی" در میناب؛ آئینی به قدمت 350 سال

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم علم گردانی با قدمت بیش از 350 سال برخواسته از تفکرات و باورهای دینی مذهب تشیع در پنجمین روز از محرم در شهرستان میناب برگزار شد.

مردم شهرستان میناب با اعتقاد به برافراشته شدن پرچم حضرت رسول (ص) در سال 63 هجری قمری با دستان مبارک امام حسین (ع) در کربلا و احیای دین اسلام، سالهاست که با تقدس تمام در این شهرستان این مراسم را با شوری خاص برگزار می کنند.

عبدالصمدی کسی که خودش و اجدادش سالهای سال وظیفه آماده سازی علمها و اجرای برنامه را بر عهده دارند در مورد این آیین کهن به خبرنگار مهر گفت: تاریخ پیدایش این آیین مذهبی در میناب به 350 سال قبل باز می گردد، زمانی که این علم از کشور بحرین که در آن روزها از جزایر ایران به حساب می آمد به واسطه فشار و ظلم حاکم آن زمان به سادات آن دیار به شهرستان میناب عزیمت کردند و این آیین را در میناب مرسوم ساختند.

وی ادامه داد: سالهاست که این مراسم به همان سبک قدیم در میناب برگزار می شود و سالانه مردم زیادی برای توسل و گرفتن حاجت به این علمها متوسل می شوند.

آماده سازی علمها مستلزم آیین و مراحل خاص است، در روز پنجم ماه محرم از ساعات اولیه صبح هفت نفر از افرادی که از قبل مشخص شده اند در حسینیه ماتم قلعه حضور پیدا می کنند و طی مراسمی اول چوب علم را که از شاخه های درخت لور (انجیر معابد) است با آب معمولی و بعد با گلاب کامل شستشو می دهند، چاوش خوانی مدح امام حسین(ع) همزمان با آغاز کار آماده سازی علم آغاز می شود. به گفته قدیمی های میناب چوب اصلی علم از جنس عنبر بوده که با گذشت زمان از بین رفته است.

پس از شستشو نوبت علم را با پارچه های رنگی که اکثر آنها از نذورات مردم است می پوشانند، پارچه های رنگی از زیر و پارچه قرمز رنگی بزرگ از روی همه پارچه ها بسته می شود.

حلقه ای عمامه شکل به نام خلخال که از جنس نقره است بر بالای پارچه ها و پنجه ای فلزی (سزشده) از جنس ورشو در بالای علم قرار می گیرد.

مراسم علمگردانی در روز پنجم ماه محرم از ساعت 15 شروع می شود و علم حضرت رسول از منبر ماتم به قصد زیارت اهل قبور سادات در مکانی که اکنون اداره آموزش و پرورش میناب واقع شده حرکت می کند، مسیر حرکت از میدان استقلال به طرف بلوار ساحلی و میدان ولایت است در بین مسیر در حوالی منبر لب رودخانه علم منتصب به صاحب الزمان(عج) به پیشواز علم حضرت رسول(ص) می آید و در این مکان مردم با شور هر چه تمام به عزاداری و مدیحه سرایی می پردازند و قربانی می کنند.

پس از دقایقی عزاداری، علم حضرت رسول(ص) از جلو و علم حضرت مهدی (عج) پشت سر او به حرکت در می آید و در راه علمهای منتصب به ائمه(ع) از سراسر شهرستان به این کاروان ملحق می شوند.

باور مردم این خطه بر این است که در آخرالزمان، حوادثی بدین گونه اتفاق خواهد افتاد و مردم از نقاط مختلف برای حمایت و یاری امام خود بسیج خواهند شد.

در این روز ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) از اقصی نقاط استان، استانهای همجوار و حتی کشورهایی نظیر بحرین، قطر و امارات جهت شرکت در مراسم علم کشی و عزاداری سالار شهیدان به این شهرستان می آیند.

..........................................

گزارش: اسماعیل رحیمی

عکس: امیر عبدی نژاد