4200 مربی فنی وحرفه ای کشور حق الزحمه ای هستند

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش پرند شامگاه چهارشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران افزود: به منظور تعیین تکلیف وضعیت مربیان حق الزحمه ای فنی وحرفه ای کمیته ای در ستاد مرکزی سازمان فنی و حرفه ای کشور تحت عنوان کمیته ارتقا و بهبود بخشی یه وضعیت مربیان تشکیل شده و به بررسی وضعیت مربیان حق الزحمه ای در سراسر کشور می پردازد.

وی در ادامه از ایجاد دوره های آموزشی تکمیلی بین سطوح تحصیلی در سازمان فنی و حرفه ای کشور برای مهارت آموزان خبر داد و گفت: براساس این شیوه آموزشی مهارت آموزان می توانند برای ارتقا سطح مهارتی خود بجای ادامه تحصیل در رشته های نظری با گذراندن چند پودمان مرتبط با رشته مهارتی خود نسبت به اخذ مدرک فوق دیپلم اقدام کند.

رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور همچنین از پذیرش دانشجو در رشته مهندسی فناوری ارشد در مراکز علمی وکاربردی برای اولین بار در کشور طی سال جاری خبر داد و افزود: این طرح با هدف ارتقا اثر بخشی آموزشهای فنی و حرفه ای در کشور صورت می گیرد.