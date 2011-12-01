ایجاد اشتغال اولویت کاری تمام دستگاه های کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح ایستگاه آنلاین سنجش آلودگی هوا در محل اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان گفت: ایجاد اشتغال و جذب سرمایه گذاری دو اولویت مهم برای تمامی دستگاه ها و سازمان های دولتی در استان کردستان است.

وی با اشاره به تخصیص بودجه و اعتبار سازمان ها بر اساس عملکرد سال های قبل آنها گفت: افزایش نیروی کاری در سازمان ها و جذب مناسب سرمایه های خارجی موثر در توسعه استان تمام مشکلات سازمان ها و ادارات استان کردستان را حل می کند که نیاز به توجه مدیران ادارات و سازمان های موثر در این زمینه دارد.

استاندار کردستان با اشاره به اینکه اهمیت کار بر اساس اخلاق و ماهیت دینی و همچنین رفتار مناسب در راستای انجام وظایف اصلی در بین کارکنان محیط زیست بسیار مورد توجه است، افزود: حرکت اساسی و خوبی در این سازمان صورت گرفته است که این مهم زمینه را برای خدمت رسانی بهتر به مردم و ارباب رجوع فراهم کرده است.

شهبازی افزود: اگر مدیران و مسئولان وظایف خود را درست و اصول انجام دهند استان کردستان شتاب بیشتری خواهد گرفت و عقب ماندگی سال های گذشته و در زمان قبل از انقلاب به صورت کامل جبران می شود.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ خدمت گذاری در ادارت و سازمان های دولتی استان کردستان باید مورد توجه باشد، افزود: برخورد مناسب و داشتن رفتار انسانی در قبال انجام درخواست های مردم درجه اول اولویت کاری افراد شاغل در سازمان ها و ادرات دولتی در این استان است.

استاندار کردستان بیان کرد: نیروی کار تحصیل کرده، جوان و بانشاط و از نیروهای بومی استان با رفتار و برخورد اجتماعی درست مشکلات سرمایه گذاری را کاهش می دهد و وضعیت معیشتی مردم را نیز بهبود می بخشد.

معاون محیط زیست استان کردستان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه اصلی ترین مشکل اداره کل حفاظت محیط زیست مشکل اعتباری و بودجه است، افزود: شرح وظایف این سازمان زیاد و همکاری های مشترکی با بیشتر سازمان های استان دارد که با توجه به بودجه کم و نیروی کاری اندک وظایف خود را به خوبی انجام می دهد.

با حضور استاندار کردستان، مدیران محیط زیست استان و جمعی دیگر از مدیران ادارات کردستان در مرکز پژوهشی، تحقیقاتی محیط زیست استان اولین مرکز اینترنتی سنجش آلودگی هوا افتتاح شد.