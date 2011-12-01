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۱۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۳

در خراسان شمالی/

یک پنجم دانش آموزان ابتدایی در کلاسهای چند پایه تحصیل می کنند

یک پنجم دانش آموزان ابتدایی در کلاسهای چند پایه تحصیل می کنند

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: یک پنجم دانش آموزان ابتدایی خراسان شمالی در کلاس های چند پایه تحصیل می کنند.

عصمت بدخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، تعداد کلاس های چند پایه مقطع ابتدایی در استان را هزار و 13 کلاس عنوان کرد و اظهار داشت: دانش آموزان کلاس های دو پایه 521 نفر، سه پایه 228 نفر، چهار پایه 87 نفر و پنج پایه 170 نفر هستند.

وی تصریح کرد: این تعداد دانش آموز در سه هزار و 700 آموزشگاه در سطح استان تحصیل می کنند.

بدخشان مهم ترین علت وجود کلاس های چند پایه در استان را مهاجرت روستاییان به شهرها و پراکندگی جمعیت عنوان کرد و اظهار داشت: بیشتر کلاس های چند پایه در مناطق مرزی و محروم اداره می شود.

وی افزود: آموزش و پرورش خراسان شمالی به دلیل جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان در این مناطق مجبور به برگزاری کلاس های چند پایه در مناطق مرزی و محروم است.

وی همچنین خواستار رسیدگی به مشکلات معلمان در این مدارس شد و گفت: در بسیاری از مناطق مرزی و محروم استان اسکان معلمان نامناسب و امکانات آموزشی که در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد کمتر از سایر آموزشگاه های دیگر استان است.

خراسان شمالی 16 هزار دانش آموز در مقطع ابتدایی دارد.

کد مطلب 1474306

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