یک پنجم دانش آموزان ابتدایی در کلاسهای چند پایه تحصیل می کنند

عصمت بدخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، تعداد کلاس های چند پایه مقطع ابتدایی در استان را هزار و 13 کلاس عنوان کرد و اظهار داشت: دانش آموزان کلاس های دو پایه 521 نفر، سه پایه 228 نفر، چهار پایه 87 نفر و پنج پایه 170 نفر هستند.

وی تصریح کرد: این تعداد دانش آموز در سه هزار و 700 آموزشگاه در سطح استان تحصیل می کنند.

بدخشان مهم ترین علت وجود کلاس های چند پایه در استان را مهاجرت روستاییان به شهرها و پراکندگی جمعیت عنوان کرد و اظهار داشت: بیشتر کلاس های چند پایه در مناطق مرزی و محروم اداره می شود.

وی افزود: آموزش و پرورش خراسان شمالی به دلیل جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان در این مناطق مجبور به برگزاری کلاس های چند پایه در مناطق مرزی و محروم است.

وی همچنین خواستار رسیدگی به مشکلات معلمان در این مدارس شد و گفت: در بسیاری از مناطق مرزی و محروم استان اسکان معلمان نامناسب و امکانات آموزشی که در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد کمتر از سایر آموزشگاه های دیگر استان است.

خراسان شمالی 16 هزار دانش آموز در مقطع ابتدایی دارد.