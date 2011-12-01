طرح جامع حفاظتی در اراضی کشاورزی چهار محال و بختیاری اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح اله فاطمی اظهار داشت: در اجرای طرح جامع کشاورزی حفاظتی عملیات کشت مستقیم در 900 هکتار با دستگاه نوتیلج و استفاده از ادوات خاک ورز حفاظتی در 2 هزار و 100 هکتار از اراضی زراعی این استان انجام شد.

وی بیان داشت: بدین منظور برای خرید ادوات مورد نیاز از صندوق توسعه و حمایت از بخش کشاورزی 218 میلیون تومان اعتبار هزینه شد که 20 درصد اعتبار آورده شرکت های مکانیزاسیون و 80 درصد مابقی یارانه تعلق گرفت و پس از 5 سال مالکیت دستگاه ها به این شرکتها تعلق می گیرد.

وی ادامه داد: همچنین 385 میلیون تومان تسهیلات کم بهره نیز برای خرید ادوات خاک ورز حفاظتی و کشت مستقیم در اختیار شرکتهای مکانیزاسیون قرار گرفت.

رئیس اداره فناوری ها و مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان کاهش 50 درصدی هزینه های کاشت را از مزایای کشت مستقیم و خاک ورز حفاظتی دانست و افزود: به کارگیری دستگاه های کشت مستقیم و خاک ورز حفاظتی موجب حفظ ساختمان خاک و حفظ بقایایی گیاهی در سطح خاک و افزایش مواد آلی خاک می شود و این امر خود موجب افزایش ذخیره و حفظ رطوبت در خاک، جلوگیری از تبخیر آب، جلوگیری از ایجاد روان آب در سطح خاک و افزایش نفوذ پذیری آب می شود.

وی ادامه داد: از دیگر مزایای استفاده از این دستگاه ها ایجاد شرایط مناسب جوانه زنی بذر و رشد و نمو آن در خاک می باشد.

وی با بیان اینکه به کار گیری دستگاه های حفاظتی در راستای نیل به کشاورزی پایدار است، اظهار داشت: در استان چهار محال و بختیاری به دلیل استفاده از کودهای شیمیایی و روشهای نامناسب خاک ورزی، خاک فاقد هموس می باشد و کشاورزی حفاظتی موجب بهبود شرایط خاک، حفظ و حراست ساختمان خاک می شود و در آینده شاهد افزایش عملکرد و محصول خواهیم بود.

فاطمی تصریح کرد : در طی سالهای اخیر با توجه به استقبال کشاورزان از روشهای خاک ورز حفاظتی و کشت مستقیم امیدواریم در آینده بیشتر کشاورزی این استان با استفاده از دستگاه های کشت مستقیم و خاک ورز های حفاظتی انجام گیرد.