وحيد هاشميان در تركيب ثابت بايرن مونيخ / پيروزي شاگردان فليگس ماگات در امارات

به گزارش خبرنگار" مهر" از امارات در اين ديدار كه شب گذشته در ورزشگاه پليس دبي برگزار شد وحيد هاشميان مهاجم ايراني تيم فوتبال بايرن مونيخ از ابتدا در كنار روكه سانتاكروز به ميدان رفت و بازي قابل قبولي را از خود به نمايش گذاشت.

تيم فوتبال بايرن در اين ديدار موقعيت هاي گل فراواني را از دست داد. وحيد هاشميان در دقيقه 31 بازي با ضربه سر ، توپ را از روي تير افقي دروازه به بيرون زد و يك فرصت مطلوب را براي گلزني از دست داد.البته طي دقايق 15 تا 33 موقعيت هاي فراوان گلزني توسط روكه سانتا كروز، هارگريوز، زي روبرتو و بالاك نيز براي بايرن از دست رفت.



عكس اختصاصي " مهر" از ديدار بايرن - انرژي كوتبوس - دبي - عليرضا حبشي

اولي هوينس مدير باشگاه بايرن پس از انجام اين ديدار از عملكرد بازيكنان تيمش ابراز رضايت كرد و كار آنها را ستود. از اين ديدار كه در ورزشگاه پليس دبي برگزار شد نزديك به 700 تماشاگر ديدن كردند.

براساس گزارش خبرنگار" مهر" از دبي در حالي كه برخي رسانه هاي ورزشي ايران و حتي تلويزيون اعلام كرده بودند تيم فوتبال بايرن مونيخ ديدار دوستانه اي را با تيم الاهلي امارات برگزار مي كند اما اين خبر به هيچ وجه صحت نداشت و بايرن با باشگاه اماراتي ديدار نكرد. بايرني ها به احتمال فراوان يك ديدار دوستانه ديگر با تيم آيندهوون هلند برگزار خواهند كرد.