اهواز موزه جنگ ندارد/ مرکز جنگ معطل یک قطعه زمین

به گزارش خبرنگار مهر، موزه های جنگ که در آن قرار است رشادتهای رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس با بازسازی برخی عملیاتها و نمایش برخی آثار دوران جنگ و وصیت نامه های شهدا به مردم ایران به خصوص قشر جوان نشان داده شود چند سالی است در دستور کار بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس قرار گرفته است.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با بیان اینکه ایجاد پارک موزه های دفاع مقدس در حال حاضر از اولویتهای اساسی در عرصه فرهنگی است، اظهار کرد: همه استانها در دفاع مقدس نقش داشته ‌اند و اکنون در تلاش هستیم تا این رشادتها در پارک موزه های دفاع مقدس به نمایش گذاشته شوند. باید تلاش شود که بر اساس شرایط اقلیمی هر استان، بخشی از دفاع مقدس در هر استان به نمایش گذاشته شود.



سردار سید محمد باقر زاده باقرزاده تاکید کرد: در زمان حاضر ساخت پارک موزه عملیات عبور از مرداب در گیلان، نبرد غواصها در استان زنجان، عملیات عبور از رودخانه در مازندران و عبور از جنگل در استان گلستان در حال انجام است. ایجاد پارک موزه در دیگر استانهای کشور هم در حال انجام است با این وجود در خوزستان و خراسان رضوی هنوز مکان معینی برای ایجاد پارک موزه دفاع مقدس مشخص نشده است.



باقرزاده گفت: انتقال مفاهیم و ارزشهای دفاع مقدس به نسلهای آینده مهمترین هدف از تشکیل پارک موزه دفاع مقدس است، این در حالی است که برخی مسئولان خوزستانی در این زمینه تصوری نادرست داشتند و گمان می کردند قرار است پادگان، کنگره و یا نمایشگاه تشکیل شود.



متاسفانه در اهواز مشکل همیشگی اجرای پروژه های عمرانی یعنی نبود و کمبود زمین مناسب بازهم خود را نشان داد و اکنون ساخت موزه جنگ در این شهرستان به عنوان مرکز استان خوزستان معطل اختصاص زمین است.



این در حالی است که انتظارها از استان خوزستان و مرکز آن شهرستان اهواز برای احداث موزه نقش به علت حضور در کانون جنگ و قرار گرفتن در چند کیلومتر جبهه های سنگین دشمن علیه ایران برای بسیار بیشتر از سایر استانهای کشور حائز اهمیت است و هر ساله کاروانهای راهیان نور با حضور در شهرهای مختلف استان تشنه دیدن چنین اماکنی هستند.



رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس افزود: جزیره موجود در میان رودخانه کارون در اهواز مکانی مناسب برای بازسازی عملیات کربلای 4 است ولی برخی مسئولان خوزستانی عنوان کردند که به دلیل نبود فضاهای تفریحی مناسب برای شهروندان، نباید پارک موزه دفاع مقدس در ساحل کارون ساخته شود.



وی تصریح کرد: پس از پیگیریهای بسیار زمینی در منطقه کیانپارس در حاشیه رودخانه کارون در اختیار بنیاد قرار گرفت ولی هنگام آغاز کار مشخص شد که این زمین معارض دارد. پس از آن قطعه زمینی دیگری به مساحت 300 هکتار در اختیار قرار گرفت ولی مشخص شد که وسعت این زمین 30 هکتار است و برای ایجاد این پارک موزه مناسب نیست.



باقرزاده عنوان کرد: زمین دیگری در منطقه «گلف» در نظر گرفته شد ولی برای اختصاص این زمین شش میلیارد تومان درخواست شده که اختصاص این مبلغ از عهده بنیاد خارج است. با وجود همه پیگیریهای انجام شده هنوز زمینی برای احداث پارک موزه دفاع مقدس در خوزستان اختصاص نیافته است.



در همین خصوص مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان خوزستان گفت: در دور سوم سفر هیئت دولت به استان خوزستان برای تعدادی از نقاط استان با توجه به وقایع رخ داده در آنها تصمیماتی گرفته شد که احداث پارک موزه در اهواز و مراکز فرهنگی در شهرستانهای شوش، هویزه، سوسنگرد و آبادان از جمله این برنامه ها است. برای ساخت پارک موزه شاخصهایی وجود دارد و با در نظر گرفتن مزیتها و معایب احداث آن در شهرستانها لازم است بررسیهایی صورت گیرد. حل موضوع احداث پارک موزه در اهواز نخستین دستورالعمل جدی من در تصدی این پست است.



عبدالمجید عقیلی درباره احداث موزه جنگ در استان خوزستان نیز گفت: پارک موزه ها و مراکز دفاع مقدس در خوزستان باید به صورت استنادی و اسنادی معرفی شوند و خوزستان در جنگ و جنگ در خوزستان را نشان دهند. باید مراکزی وجود داشته باشند که هم آرایه های جنگی را در آنها مستقر و هم آرایه های هنری را در آنها تکمیل کنیم.



وی با بیان اینکه بازسازی مناطق جنگی در استان با سرعت و بدون در نظر گرفتن حفظ محیط جنگی انجام شد، تصریح کرد: باید حداقل به لحاظ دیده وری، ساختمانها و اماکن آسیب دیده به شکل خود باقی می ماندند زیرا اکنون برای حفظ این آثار دچار مشکلاتی هستیم، بخشی از این ساختمانها ملکی هستند و بنیاد حفظ آثار برای حفظ چنین آثاری از جنگ به پشتوانه مالی نیاز دارد.

