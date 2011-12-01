رفتار انگلیس قابل تحمل نیست/ بریتانیا آداب رفتار سیاسی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی لاریجانی شامگاه چهارشنبه در گفتگوی ویژه خبری که در قم انجام شد، با اشاره به نگاههای خصمانه انگلیس و دستاندازی در منابع جمهوری اسلامی توسط این کشور اظهار داشت: رفتار دولت انگلیس در چند دوره برای ملت ایران قابل توجیه نبود.
وی ادامه داد: دوره قاجار نوعی غارت سیاسی اقتصادی به ویژه در مسئله نفت در پروژه دولت انگلیس علیه کشور ما وجود داشت و در دوره پهلوی نیز در همه شئونات ایران دخالت میکردند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که ریشه رفتارهای دیکتاتوری در کشور از بین رفت آنها میتوانستند رفتار علاقلانهتری داشته باشند اما از همان ابتدا رفتار ماجراجویانهای را دنبال میکردند.
لاریجانی با اشاره به پیچیدگی سیاستهای ماجراجویانه انگلیسیها علیه جمهوری اسلامی گفت: آنها کارهای موزیانه خودشان را با زر ورق میپیچانند ولی کاملا بر منافع ملی کشور ما دستاندازی میکنند.
وی گفت: با همه فشارها و بدبینیهایی که ملت و دولت ما تحمل کردند ولی سفارت آنها در ایران دایر بود اما آنها در تمامی مسائلی که مربوط به منافع ملی ما بود مداخله ماجراجویانه میکردند.
کاهش روابط با انگلیس حق مجلس بود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: انگلیسیها در مسائل اخیر احساس میکردند که این روش عادی آنهاست که باید با ملت ایران گستاخانه عمل کنند و این حق مجلس بود که سطح روابط جمهوری اسلامی را با این کشور کاهش دهد.
وی با بیان اینکه عصبانیتی که انگلیسیها در ابتدا نشان دادند موجه نبود، بیان داشت: پس از حضور دانشجویان در سفارت انگلیس، آنها اقدامات ناشیانهای را سامان دادند و به شورای امنیت متوسل شدند که اقدام دانشجویان ما را محکوم کنند.
انگلیس آداب رفتار سیاسی ندارد
لاریجانی با اشاره به موضع مجلس نسبت به حضور دانشجویان در سفارت انگلیس گفت: کارها در کشور باید بر اساس قانون انجام شود اما حرفهایی که انگلیسیها میزنند و سفیر ایران را خواستند، جفاهایی است که در حق ملت ایران روا میشود.
وی اضافه کرد: چقدر باید در برابر کنترل افکار عمومی صبر کنیم که انگلیسیها هم در کشور ما حضور داشته باشند و هم نسبت به ملت ایران جفا کنند. کشوری که سطوح دیپلماتیک را در کشور دیگری سامان میدهد باید آداب رفتار سیاسی هم داشته باشد.
وی گفت: کسی نمیتواند هم در چارچوب نظامات بینالمللی در کشور دیگری حضور داشته باشد و هم علیه آن کشور دشمنیهایی را ساماندهی کند.
زدوبندهای سیاسی انگلیس برای متوقفکردن تولید انرژی هستهای
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حساسیت جدی مردم ایران برای دستیابی به مراحل مختلف دانش هستهای اظهار داشت: دانش هستهای جزو دستاوردهای ملی محسوب میشود که جمهوری اسلامی ایران را از سطح فعلی بالاتر میبرد.
وی به تلاش غرب برای متوقف کردند چرخه تولید سوخت و انرژی هستهای در کشور اشاره کرد و گفت: انگلیسیها در این سناریو با زدوبندهای سیاسی میخواهند مانع رشد جمهوری اسلامی در دانش هستهای شوند.
لاریجانی تصریح کرد: تمامی فعالیتهای هستهای ایران در چارچوب قانون و زیر نظر آژانس انجام میشود و بسیاری از سئوالاتی که در مورد فعالیتهای هستهای ایران وجود داشت به صورت انجام مصاحبه، بازدید، بررسی اسناد و... پاسخ داده شد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی منشاء این مشکلات را ناشی از رفتار سیاسی کشورهای سلطهگر دانست و گفت: جمهوری اسلامی به دنبال ستیزهجویی نیست بلکه به دنبال حل مسئله است و آنها وقتی دیدند با اخم و صدای گلفت کسی آنها را تحویل نمیگیرد، میگویند باید اعتمادسازی کنیم اما وقتی آنها به دنبال منصرف کردن جمهوری اسلامی از توسعه دانش هستهای و حتی متوقف کردن آن هستند هیچ کسی نمیتواند از آنها دفاع کند.
اصلاحات خوبی در سوریه انجام شد
لاریجانی با اشاره به تحولات منطقه به ویژه اقدامات خصمانهای که کشورهای غربی و آمریکا علیه سوریه انجام میدهند اظهار داشت: سروصدایی که کشورهای غربی و آمریکا و متاسفانه برخی کشورهای منطقه به وجود آوردند مسائل تازهای است که باید آنها را رصد کنیم.
وی ادامه داد: مردم سوریه نوعی انتظار واقعی دارند که شرایط دموکراتیک در این کشور فراگیرتر شود و این برداشت به حق است و البته نظر ما هم همین است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ما نظر اصلاحی خودمان را به سوریه اعلام کردیم و تا آنجا که میدانیم اصلاحاتی در قانون احزاب و انتخابات این کشور انجام شده است.
نقطه ابهام در کشورهای حامی شورشیان سوریه
لاریجانی دخالت برخی کشورهایی که از شرایط دموکراتیک برخوردار نیستند در امور سوریه را از نقاط ابهام تحولات سوریه عنوان کرد و گفت: نقطه ابهام اینجاست که چرا بعضی از کشورهایی که به صورت سلطنتی اداره میشوند و ساختار دموکراتیک ندارند نگران سوریه شدند و از دموکراسی دم میزنند. این خیلی مفتضح است که کشورهایی که همه مسائل آنها با دستور امیر و ملک انجام میشود مدافع مردم سوریه شدند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما نمیگوئیم در سوریه نباید اصلاحات انجام شود ولی دغدغه برخی کشورها نسبت به اوضاع این کشور طبیعی نیست.
سلطهگران قصد براندازی سوریه را دارند
وی با اشاره به ورود سلاح به سوریه از کشورهای مختلف با هدف براندازی نظام این کشور گفت: اگر برخی کشورها که خواهان ایجاد دموکراسی در سوریه هستند، این دموکراسی با سلاح ایجاد نمیشود، پس معلوم میشود که آنها قصد براندازی دارند.
لاریجانی به تشریح علت اصلی تلاش کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه برای براندازی نظام سوریه اظهار داشت: بخشی از دلایل این کار به خصوصیت سوریه و نقش این کشور در مقاومت بر میگردد.
وی ادامه داد: در بین کشورهای منطقه که در قبال فشارهای اسرائیل به فلسطین و لبنان حالت وادادگی و بیغیرتی نشان دادند، سوریه خیلی باغیرت ظاهر شد و این کینهتوزی آمریکا و برخی کشورهای منطقه به خاطر این حیثیت ممتاز سوریه است.
وی گفت: به تازگی فریدمن مقالهای نوشت که در آن نشان میدهد دغدغه آمریکا ایجاد دموکراسی در سوریه نیست بلکه آنها به این فکر هستند که اگر سوریه سقوط کند چه تحولاتی به نفع اسرائیل و آمریکا رقم خواهد خورد.
صدور قطعنامه علیه ایران شبیه شوخی است
لاریجانی صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران را به شوخی تشبیه کرد و گفت: اینکه کشورهای غربی نگاههای بغضآلودی به جمهوری اسلامی دارند و سناریوهای متعددی از قبیل خلق ماجرای ترور سفیر عربستان، صدور قطعنامه و... که به ظاهر از لحاظ سیاسی و پروپاگاندا فشار وارد میکنند به خاطر این است که جمهوری اسلامی در بیداری اسلامی نقش مهمی ایفا کرده است.
وی با اشاره به ترس نظامهای سلطهگر از برگزاری انتخابات آزاد در کشورهای مصر، تونس و... گفت: اینکه 90 درصد مردم تونس در انتخابات شرکت کردند و شخصیتهای اسلامی و ملی را انتخاب کردند برای غربیها گران تمام شد.
ارزیابی مثبت از آینده مصر
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حضور نظامیان در مصر به مسئله حساسی برای انقلابیون تبدیل شده است، از آینده تحولات این کشور ابراز خرسندی کرد و گفت: مردم مصر مرتبا در میدان تحریر جمع میشوند و نسبت به حضور نظامیان در صدر حکومتی این کشور نگران هستند و این نشان میدهد که انقلاب مردم مصر در حال تکامل و ریشهدار است.
لاریجانی گفت: با اینکه مردم مصر در تجمعهایی که دارند کشته و زخمی میشوند ولی پای کار هستند و حرکت رو به جلویی دارند.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات باشکوه در مصر اظهار داشت: وقتی پارلمان مصر شکل گیرد عنصر قدرتمندی برای تحولات این کشور خواهد شد و ارزیابی من از آینده مصر مثبت است و امیدوارم مصر به جایگاه اصلی خود در جهان اسلام برگردد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رفتار انگلیس قابل تحمل نیست گفت: چقدر باید در برابر کنترل افکار عمومی صبر کنیم که انگلیسیها هم در کشور ما حضور داشته باشند و هم نسبت به ملت ایران جفا کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی لاریجانی شامگاه چهارشنبه در گفتگوی ویژه خبری که در قم انجام شد، با اشاره به نگاههای خصمانه انگلیس و دستاندازی در منابع جمهوری اسلامی توسط این کشور اظهار داشت: رفتار دولت انگلیس در چند دوره برای ملت ایران قابل توجیه نبود.
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