سرانه فضاهای ورزشی استان تهران نیم مترمربع/ اولین انجمن خیرین ورزشگاه ساز استان در پاکدشت

وهاب فرهمند در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: مشکل سرانه فضای ورزشی تنها مختص شهرستان و استان خاصی نیست و اکثریت استانها با این مشکل مواجهند.

وی تأکید کرد: جبران کمبود سرانه فضای ورزشی در استان تهران، در برنامه چهارم توسعه دیده شد که مقرر است این سرانه به یک متر مربع ارتقا یابد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران با اشاره به مطلوب نبودن سرانه یک متری فضای ورزشی در استان تهران گفت: هر چند سرانه ورزشی یک مترمربع نیز برای استان تهران مطلوب نیست، ولی به شرایط مطلوب نزدیکتر است.

دو برابر کردن سرانه فضاهای ورزشی با بودجه دولتی امکان پذیر نیست/ مردم حمایت کنند

وی تأکید کرد: برای رسیدن به این شرایط پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه، نیاز به یک حرکت جهادی است تا هر یک از فضاهای ورزشی شهرستانهای استان دو برابر شود که این امر با بودجه دولتی امکان پذیر نیست.

فرهمند افزود: از آنجایی که اداره ورزش و جوانان در هر شهرستانی با اعتبارات اندک، به طور حتم نخواهد توانست سرانه فضای ورزشی خود را دو برابر کند، به ناچار باید تلاش شود تا مانند آموزش و پرورش که خیرین مدرسه ساز را با خود همراه کرده، انجمن خیرین ورزشگاه ساز را نیز شکل دهیم.

اولین انجمن خیرین ورزشگاه ساز با همت خیر پاکدشتی راه اندازی می شود

وی اظهار داشت: بودجه های ورزش آنچنان کلان نیست که ما بتوانیم کلیه سرانه های ورزشی را دو برابرکنیم، بنابراین برای افزایش سرانه فضاهای ورزشی در استان، مردم باید پا به پای مسئولان، با حمایت دولت وارد عرصه شوند.

این مسئول ادامه داد: خوشبختانه در این راستا با همت یک خیر پاکدشتی که زمین بیمارستان را اهدا کرده وهم اکنون نیز در حال ساخت فضای ورزشی است، اولین انجمن خیرین ورزشگاه ساز در استان تهران فعال خواهد شد.

احداث مجتمع طبقاتی ورزشی به جای سوله ورزشی

وی افزود: با توجه به اینکه پیدا کردن زمین کار بسیار دشواری است، باید در معماری فضاهای ورزشی تغییراتی ایجاد شود و به جای احداث سوله های ورزشی، مجتمع طبقاتی ورزشی احداث شود.

نرخ اجاره فضای ورزشی مزایده گذاشته شده نباید خیانت در امانت محسوب شود

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران در خصوص اجاره فضاهای ورزشی نیز بیان داشت: زمانی که یک فضای ورزشی برای اجاره، به مزایده گذاشته می شود، باید به نرخی اجاره داده شود که خیانت در امانت نشده و درآمدهای دولتی نیز درآن دیده شود.

وی ادامه داد: از طرفی، مستأجر نیز برای سود آوری، قیمت بلیطها را به نحوی تنظیم می کند که از این راه، درآمد سرمایه گذاری خود را کسب کند که با این شرایط، هزینه استفاده از فضای ورزشی برای مردم گران خواهد بود.

فرهمند تصریح کرد: از طرف دیگر، مستأجر هیچ گونه دلسوزی در استفاده صحیح از فضای ورزشی نخواهد داشت که این به ضرر دولت خواهد بود و هزینه گزافی را به دولت تحمیل می کند.

وی یادآور شد: اداره ورزش و جوانان با در نظر گرفتن معایب ذکر شده، فضاهای ورزشی را با سودآوری کمتر، در اختیار هیئتهای ورزشی قرار می دهد که هم دلسوزانه تر استفاده می کنند و هم مردم با هزینه های کمتری از فضاهای ورزشی بهره می برند.