اعطای 1500میلیارد تومان تسهیلات برای متقاضیان مسکن مهر در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی شامگاه چهارشنبه در نشست اعضای شورای مسکن آذربایجان شرقی گفت: هزار میلیارد تومان از این میزان به متقاضیان مسکن مهر در شهرهای بالای 25 هزار نفر و 500 میلیارد تومان برای متقاضیان مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر اعطا شده است.

وی ابراز امیدواری کرد، در آینده نزدیک آثار مثبت اعطای این میزان تسهیلات بانکی بی سابقه و همکاری شایسته تمام دستگاه های اداری در پروژه ملی مسکن مهر ملموس خواهد بود.

استاندار آذربایجان شرقی اضافه کرد: باید همگان قدردان دولت نهم و دهم باشیم که زمینه خانه دار شدن آسان همه مردم و نیازمندان را فراهم کرد.

بیگی همچنین از اقدامات مناسب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی در نوسازی مساکن روستایی این استان قدردانی کرد و افزود: این مجموعه از مجموع 240 هزار واحد مسکن روستایی بیش از 91 هزار واحد را نوسازی کرده که آمار قابل توجهی است.

در نشست شورای مسکن آذربایجان شرقی، شرکت آب و فاضلاب این استان موظف شد تمهیدات لازم برای اجرای شبکه فاضلاب شهرک میلاد مرند که مسکن مهر این شهرستان در آن تعریف شده، اتخاذ و اجرا کند.

اعضای این نشست همچنین ضمن استماع گزارشی درباره آخرین وضعیت اجرای پروژه ملی مسکن مهر در آذربایجان شرقی، مصوباتی درباره آماده سازی شهر جدید سهند برای تسهیل و تسریع در اجرای مسکن مهر کلانشهر تبریز که در این شهرجدید اجرا می شود، به تصویب رساندند.