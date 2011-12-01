سوگواری عزاداران کوچک در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم برنامه هایی همچون مدیحه خوانی، روایت هایی از واقعه کربلا، ساخت سازه های کاغذی، نقاشی های عاشورایی برای پرورش اذهان کودکان و نوجوانان در راستای اخلاق والای حسینی و مقابله با فتنه نرم دشمن در کمرنگ سازی نقش آیین های عاشورایی برگزار می شود.

این مراسم از سوی شهرداری مشهد و ویدئو رسانه دهکده سرگرمی های پارسه، در دهه اول محرم هر روز از 9 صبح تا 19 در ضلع غربی بوستان ملت برگزار می شود.

‌ایستگاه صلواتی و ایستگاه بازی های فکری سالم و آشنایی با فروشگاه های اینترنتی مجاز، آشنایی با نرم افزار های مذهبی و فروشگاه کتاب و محصولات فرهنگی از دیگر برنامه های این مراسم سوگواری است.