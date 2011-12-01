دستاورد وحدت ناجا و بسیج تامین امنیت مطلوب بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ مسعود خرم نیا شامگاه چهارشنبه در نشست مشترک فرماندهان نیروی انتظامی و بسیج آذربایجان شرقی افزود: انجام ماموریت های مشترک با بسیج، یکی از افتخارات ناجا بوده که دستاوردهای ارزشمندی مانند تامین امنیت مطلوب و پیشگیری از وقوع جرایم داشته است.

فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی با تاکید بر تداوم ماموریت های مشترک ناجا و بسیج در این استان، تصریح کرد: نیروی انتظامی و بسیج اوج همکاری و تعامل با همدیگر را در انتخابات اسفند امسال به نمایش خواهند گذاشت.

وی با بیان اینکه ناجای آذربایجان شرقی در تلاش بوده از نیروی عظیم بسیج حداکثر استفاده را ببرد، اضافه کرد: فرماندهان و نیروهای بسیجی با روحیات منحصربفردشان، به عنوان پشتوانه بزرگ و قابل اعتمادی برای نیروی انتظامی و سایر نیروهای مسلح بوده اند.

سردار خرم نیا، خط امام و رهبری را جهت نمای حرکت نیروی انتظامی دانست و افزود: کارکنان ناجا در سطوح مختلف و در رده های مدیریتی و فرماندهی کاملاً در این مسیر حرکت می کنند و تامین امنیت در سایه سار حرکت در این مسیر تحقق یافته است.

وی با بیان اینکه ناجا در این مسیر آرمان هایی را برای خود تعریف کرده است، اظهار داشت: دفاع از ارزش های اسلامی، دفاع از قانون و قانون مداری، دفاع از عدالت و جلوگیری از تخلفات و قانون شکنی آرمان هایی است که نیروی انتظامی برای خود تبیین و ترسیم کرده است.