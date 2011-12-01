سیستم آنالیزور HF در آلومینیوم سازی اراک نصب شد

حمید رضابادکوبه در گفتگوبا خبرنگار مهر افزود: سیستم آنالیزورHF با تکنولوژی پیشرفته لیزری به سفارش شرکت آلومینیوم سازی اراک با هزینه ای معادل 100 میلیون تومان از کشور آلمان خریداری شده است.

وی ادامه داد: سیستم آنالیزور HF روز گذشته بر روی دودکش شماره یک کارگاه احیای جدید شرکت آلومینیوم سازی اراک نصب شد.

مدیر ارتباطات شرکت آلومینیوم سازی اراک گفت: با تابش نور لیزر در دودکش ضمن آنکه قادر به اندازه گیری ترکیبات HF بوده، غلظت آنرا در کنترل فرآیند مشخص و در مانیتورها ثبت می کند.

بادکوبه یادآور شد: پیش از این معتمدین محیط زیست با تهیه دستگاه سیستم آنالیز HF نسبتب به اندازه گیری آن اقدام می کردند که با تهیه این دستگاه توسط شرکت آلومینیوم سازی اراک مشکل تهیه دستگاه اندازه گیریHF برای محیط زیست حل شد.