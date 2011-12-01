خرید 50 تن محصول سویا از کشاورزان آملی

همت الله بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون یک مرکز خرید تضمینی در انبار اتحادیه تعاون روستایی آمل برای خرید سویا از کشاورزان آمل اختصاص داده شده است.

وی افزود: قیمت تضمینی هر کیلوگرم سویا امسال 570 تومان از کشاورزان خریداری می شود که درمقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش داشته است.

رئیس اداره تعاون روستایی آمل ادامه داد: پیش بینی می شود تا پایان زمان تحویل دهی سویا به مرکز خرید آمل بیش از 90 تن سویا از کشاورزان این شهرستان خریداری و به کارخانه های روغن کشی استان تحویل شود.

بابایی، سطح زیرکشت دانه روغنی سویا را در آمل را حدود 60 هکتار اعلام کرد و افزود: پیش بینی می شود امسال بیش از 130هزار تن دانه روغنی سویا در شهرستان آمل تولید شود.

وی یادآور شد: تا زمانی که برداشت محصول سویا ادامه داشته باشد و کشاورزان محصول خود را تحویل دهند، مرکز خرید تضمینی این محصول در آمل فعال است.

رئیس اداره تعاون روستایی آمل با اشاره به اینکه امسال نخستین بار مرکز خرید تضمینی سویا و با توجه به درخواست کشاورزان منطقه ایجاد شده است، افزود: تاکنون سویا کاران شهرهای نور و محمودآباد محصول تولیدی خود را به مرکز خرید آمل تحویل دادند.