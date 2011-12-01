بهزیستی متولی استخدام 3 درصدی معلولان/ دستگاههای اجرایی متعهد نیستند

رضا کاظم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت 33 نفر از مددجویان تحت پوشش این نهاد در سازمان بهزیستی استان، اظهار داشت: در حال حاضر 15 درصد از پست های اداری سازمان بهزیستی استان توسط مددجویان اداره می شود.

وی تصریح کرد: طبق ماده هفت قانون حمایت از معلولان باید سه درصد از استخدامی های سازمان های دولتی به معلولان واگذار شود همچنین 60 درصد از پست هایی نظیر اپراتورها، متصدی دفتری و ماشین نویسی باید به معلولان نابینا، کم بینا، جسمی و حرکت باید به این قشر از جامعه معلولان اختصاص پیدا کند.



وی در ادامه تعداد معلولان خراسان شمالی را 13 هزار و 741 نفر عنوان کرد و اظهار داشت: از این تعداد هزار و 124 نفر دانش آموز و 217 نفر نیز دانشجو هستند.



وی افزود: 78 نفر از مددجویان دانشجوی مقطع کاردانی، 126 نفر دانشجوی مقطعی کارشناسی و 13 نفر نیز دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد هستند.



کاظم زاده با تاکید بر توانمندی مددجویان تحت پوشش این نهاد و اجرای قانون استخدام سه درصدی معلولان اظهار داشت: سازمان های دولتی باید به قانون استخدام سه درصدی معلولان عمل کنند.



وی در ادامه به وضعیت اشتغال مددجویان از طریق خود اشتغالی و مشاغل خانگی نیز اشاره کرد و گفت: 70 درصد از اشتغال مددجویان از طریق خود اشتغالی، کارفرمایی و مشاغل خانگی تامین می شود.



وی بیان کرد:در حال حاضر 914 نفر پس از ثبت نام در پورتال این سازمان، در مرحله دریافت تسهیلات مشاغل خانگی هستند.



وی افزود: تاکنون 100 نفر از این افراد موفق شده اند مجوز اشتغال خانگی را از دستگاه های مربوطه کسب کنند.



وی اضافه کرد: از این تعداد افراد نیز 90 نفر موفق شده اند از تسهیلات مشاغل خانگی بانک های استان استفاده کنند.



کاظم زاده تسهیلات در نظر گرفته شده برای هریک از مددجویان را مبلغ 5 میلیون تومان عنوان کرد.



وی همچنین از میزان اعتبار اختصاص داده شده به این نهاد در راستای ایجاد مشاغل خانگی توسط مددجویان نیز انتقاد کرد و گفت: کل اعتبارات در نظر گرفته شده ایجاد مشاغل خانگی برای این سازمان 480 میلیون ریال است که در مقایسه با نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره) ناچیز است.