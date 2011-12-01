دو بازیکن صبای قم برابر علم و ادب غائب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دیدارهای هفته پایانی از دور رفت رقابت‌های سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور امروز برگزار می‌شود، تیم فوتسال صبای قم باید در غیاب دو تن از بازیکنان مطرح و سرشناس خود برابر علم و ادب مشهد به میدان برود.



این دیدار در حالی امروز پنجشنبه دهم آذرماه به میزبانی علم و ادب مشهد در سالن شهید بهشتی این شهر برگزار می‌شود که صبای قم در ترکیب اصلی خود از وجود سعید تقی زاده و محمد دهقان دو مهره کلیدی خود به دلیل آسیب دیدگی و مصدومیت اجازه استفاده کردن ندارد.



تیم صبای قم در سه هفته گذشته از مسابقات دور رفت سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور نیز که با سه تیم بالای جدول رده بندی یعنی صنایع گیتی پسند اصفهان، فولاد ماهان اصفهان و شهید منصوری قرچک بازی داشت از وجود تعدادی از چهره های مطرح خود محروم بود.



سیدمهدی غیاثی سرمربی تیم فوتسال صبای قم از هفته هفتم لیگ برتر و دیدار حساس خانگی برابر تیم فوتسال دبیری تبریز تا به امروز سعید تقی زاده بازیکن ملی پوش خود را در دیدارهای حساس لیگ برتر در اختیار نداشته است.



حتی در هفته های دهم تا دوازدهم لیگ برتر که نوبت به سه مسابقه از حساس‌ترین بازی‌های صبای قم در نیم فصل نخست مسابقات سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور رسید، کادر فنی صبای قم به اجبار نتوانست از این مهره کلیدی خود بهره ببرد.



این در حالی است که صبای قم در این دیدارها محمد دهقانی سنگربان جوان و با آتیه خود را نیز به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت و به نظر می‌رسد سیدمهدی غیاثی باید تا یکی دو هفته آغازین نیم فصل دوم نیز از حضور این دو بازیکن در ترکیب اصلی تیمش قطع امید کند.



آنچه که در این بین بیش از همه جالب توجه است، این است که گلزنان صبای قم در دیدارهای قبلی این تیم یعنی محمد کرمانی و علیرضا وفایی و همچنین محمد کوهستانی در اوج آمادگی قرار دارند و قطعا در دیدار امروز در ترکیب صبای قم خواهند بود و این از خوش اقبالی کادر فنی است که صبای قم می تواند امیدوارانه به پیروزی برابر علم و ادب مشهد فکر کند.



صبای قم در حالی از عصر امروز دهم آذرماه در برابر علم و ادب مشهد به میدان می‌رود که در دیدار رفت دو تیم در فصل گذشته در سالن شهید بهشتی مشهد، موفق شد میزبان خود را با نتیجه جالب توجه چهار بر یک شکست دهم و به سه امتیاز آن دیدار حساس دست یابد.



شاگردان سیدمهدی غیاثی که در سه هفته گذشته مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، یک باخت و دو تساوی برابر تیم‌های صنایع گیتی پسند اصفهان، فولاد ماهان اصفهان و منصوری قرچک را تحمل کرده‌اند، در مصاف با تیم علم و ادب مشهد به دنبال کسب نهمین برد خود هستند.

