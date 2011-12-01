اخبار کوتاه ورزشی از استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای قم پس از بازی مقابل داماش گیلان در هفته پانزدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال، هفته بعد در دیدار حساس دیگری از هفته شانزدهم دور رفت مقابل تیم فوتبال مس کرمان صف‌‌آرایی می‌کند.



به همین منظور بازیکنان تیم فوتبال صبای قم پس از بازی خود برابر داماش گیلان در هفته پانزدهم نیم ‌فصل نخست مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، با جدیت مشغول تمرین خواهند شد تا خود را از هر نظر آماده مصاف حساس ساعت 15 روز جمعه بیست و هشتم آذر ماه با تیم فوتبال مس کرمان در ورزشگاه شهید باهنر کرمان آماده کنند.



صبای قم تا پیش از جدال هفته پانزدهم با داماش گیلان با کسب هشت پیروزی، سه تساوی و سه باخت در 14 هفته گذشته از دور رفت یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج‌فارس، موفق به کسب 27 امتیاز شده است و در حال حاضر با این تعداد امتیاز در مکان سوم جدول رده‌بندی لیگ یازدهم فوتبال کشور جای دارد.



جدال صبای قم و پرسپولیس تهران در هفته نخست دور برگشت لیگ برتر فوتسال



تیم فوتسال صبای قم در هفته نخست از دور برگشت مسابقات سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور با تیم پرسپولیس تهران مسابقه می دهد.



در حالی که یک هفته از دیدارهای نیم فصل نخست مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور باقی مانده و دیدارهای آن امروز برگزار می شود، سازمان لیگ برتر کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال برنامه دیدارهای دور برگشت را اعلام کرد.



بر اساس اعلام کمیته فوتسال، بازی های دور برگشت لیگ برتر فوتسال از روز بیستم آذر ماه آغاز می شود و طی آن تیم فوتسال صبای قم در این روز از ساعت 16 در دیداری خارج از خانه در سالن هندبال تهران، برابر تیم فوتسال پرسپولیس تهران صف آرایی می کند.



جدال صبای نوین قم و طلایه داران بوئین زهرا در هفته نخست دور برگشت لیگ آزادگان



تیم فوتبال صبای نوین قم در هفته نخست از دور برگشت مسابقات مرحله گروهی لیگ آزادگان فوتبال باشگاه های کشور با تیم فوتبال سرخپوشان طلایه داران بوئین زهرا رقابت خواهد کرد.



در حالی که یک هفته از دیدارهای نیم فصل نخست مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان باقی مانده و دیدارهای آن عصر جمعه یازدهم آذر ماه برگزار می شود، سازمان لیگ آزادگان فدراسیون فوتبال برنامه دیدارهای دور برگشت را مشخص کرد.



بر اساس اعلام سازمان لیگ آزادگان، بازی های دور برگشت لیگ برتر فوتسال هفته آینده آغاز می شود و طی آن تیم فوتبال صبای نوین قم در دیداری خارج از خانه در شهر بوئین زهرا برابر تیم فوتبال طلایه داران بوئین زهرا به میدان می رود.

