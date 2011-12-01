600 مدرسه در استان البرز فرسوده است

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر چیزی حدود 40 درصد مدارس موجود در استان البرز قدمتی بیش از 30 سال دارند که در نوبت بازسازی و یا مقاوم سازی هستند.

وی با توجه به فرسودگی زیاد برخی مدارس گفت: برخی از این مدارس نیاز به بازسازی کامل دارند و تعدادی دیگر نیز باید با استانداردهای جدید مقاوم سازی شوند.

حلیمی در خصوص اعتبار مورد نیاز برای بازسازی و یا مقاوم سازی مدارس این استان، تصریح کرد: به طور میانگین برای هر مدرسه مبلغی معادل یک میلیارد تومان نیاز است.

در حال حاضر یک هزار و 826 مدرسه در سطح استان البرز وجود دارد که بر اساس کارشناسی های صورت گرفته حدود 600 مدرسه در بافتهای فرسوده قرار گرفته اند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز گفت: با تخصیص اعتبارات لازم در این حوزه قادر خواهیم بود طی یک برنامه دو ساله فضاهای فرسوده کنونی را به استانداردهای آموزشی برسانیم.

به گفته حلیمی از مجموع مدارسی که به تازگی در استان ساخته شده 40 مدرسه با اصول جدید مهندسی زلزله طراحی شده است.