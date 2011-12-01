محسن نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در حال حاضر تیم جهش ترابری کاملا آماده و با انگیزه ای شده و مطمئنا که اگر بازیکنان این تیم توانمندیهای خود را به نمایش بگذارند، میتواند در نیم فصل دوم لیگ برتر بهتر از دور رفت رقابتها نتیجه بگیرد.
وی ادامه داد: تیم جهش ترابری برای حضور موفق در مسابقات لیگ برتر بسکتبال، تمرینات بسیار خوبی را پشت سر می گذارد و تک تک بازیکنان تیم از نظر جسمانی و روحی در شرایط بسیار خوبی به سر میبرند، به همین خاطر مطمئنا جهش ترابری
میتواند در دور برگشت عملکرد بهتری نسبت به نیم فصل نخست لیگ برتر داشته باشد.
دبیر هیئت بسکتبال استان قم با اشاره به وضعیت تیم جهش ترابری قم افزود: کادر فنی تیم هفته به هفته با شناخت دقیق توانمندیهای بازیکنان مستعد تیم، با شناخت کامل از بازیکنان و نوع بازی آنها، در لیگ برتر تیم را به مصاف حریفان میفرستند.
وی عنوان داشت: تیم جهش ترابری قم امسال با تکیه بر بازیکنان بومی در رقابتهای لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور حضور دارد، ضمن اینکه بازیکنانی که در حال حاضر عضو هستند همگی دارای توانمندیهای زیادی هستند.
نادری اظهار داشت: بازیکنان جهش ترابری برای مصاف با تیم فولاد ماهان اصفهان تمرینات تاکتیکی خوبی را زیر نظر کادر انجام داده اند تا به شرایط مطلوبی برسند و در بازیهای حساس هفته نهم دور رفت لیگ برتر فصل جاری، بدون دغدغه خاصی برای کسب دو امتیاز تلاش کند.
وی اضافه کرد: امیدواریم حمایتها از تیم ادامه یابد تا تیم بسکتبال جهش ترابری قم با تکیه بر توانمندی بازیکنان خوب خود در رقابتهای مرحله گروهی لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور به جایگاه مطلوب و شایستهای دست پیدا کند.
دبیر هیئت بسکتبال استان قم افزود: تیم بسکتبال جهش ترابری قم در حال حاضر بازیکنان بسیار خوبی در ترکیب خود دارد و برای موفقیت در مسابقات امسال لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور ظرفیت بسیار خوبی در تیم موجود است.
وی مسابقات این دوره لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور را با توجه به تیمهای حاضر و نفرات آنها بسیار دشوار و نزدیکتر پیشبینی کرد و بیان داشت: در لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور، به ویژه در لیگ این فصل تمام تیمها مدعی هستند و قطعا جهش ترابری نسبت به جایگاهی که الان در آن قرار گرفته، بهتر خواهد شد و به میانه های جدول صعود می کند.
نادری با اشاره به برنامه دیدارهای هفته های پایانی دور رفت لیگ برتر بسکتبال کشور، خاطرنشان کرد: تیم بسکتبال جهش ترابری قم در آخرین هفته از دور رفت مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور باید به مصاف تیم همیاری زنجان برود.
قم - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت بسکتبال استان قم گفت: جهش ترابری اکنون به مرحله ای از هماهنگی رسیدگی است که می تواند در نیم فصل دوم لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور رقابتها را با قدرت ادامه دهد.
محسن نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در حال حاضر تیم جهش ترابری کاملا آماده و با انگیزه ای شده و مطمئنا که اگر بازیکنان این تیم توانمندیهای خود را به نمایش بگذارند، میتواند در نیم فصل دوم لیگ برتر بهتر از دور رفت رقابتها نتیجه بگیرد.
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