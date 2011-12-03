ذخیره خون آذربایجان شرقی در مواقع بحران کافی نیست/ مشارکت پایین جوانان و بانوان!

محمدرضا خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال 89 تعداد 71 هزار نفر در استان خون اهدا کردند که این رقم با روند فعلی، تا پایان سالجاری با رشدی 10 درصدی به بالای 80 هزار واحد خونی خواهد رسید.

وی متوسط اهدای روزانه خون در استان را بالغ بر 200 تا 250 واحد خونی اعلام کرد.

خلیلی وضعیت ذخیره خونی در استان را در سطح خوبی عنوان کرد و افزود: تنها در مواقعی چون هوای سرد، نیمه اول ماه رمضان و دهه اول محرم با کمبود خون مواجه هستیم.

جوانان آذربایجان شرقی کمتر از میانگین کشوری از خون خود می گذرند



خلیلی با توضیح اینکه شاخص های اهدای خون و میانگین های آماری در بین جمعیت های هزار نفره بررسی می شود، تصریح کرد: به طور میانگین طبق آمارهای موجود، به ازای هر هزار نفر، 20 نفر خون اهدا می کنند.

به گفته وی، تنها 20 درصد از اهدا کننده های خون در استان را جوانان زیر 20 سال تشکیل می دهند که این رقم در متوسط کشوری به 25 درصد می رسد که نشان دهنده درصد کم مشارکت جوانان در امر خون دهی است.

مدیرکل پایگاه انتقال خون آذربایجان شرقی با بیان اینکه دیگر جمعیت سنی رو گروه های بین 20 تا 60 ساله تشکیل می دهند، از درصد پایین مشارکت بانوان سخن گفت و افزود: به ازای هر 19 نفر مرد تنها یک زن خون خود را اهدا می کنند.

وی با اشاره به دلایل این امر اظهار داشت: باور اشتباهی که بانوان وجود دارد باعث این موضوع می شود چرا که احساس می کنند توانایی این کار را ندارند در حالی که درصد کم خونی در آذربایجان شرقی کم است و پس از اهدا خون به مشکلی بر نمی خوریم.

ذخیره خونی آذربایجان شرقی در مواقع بحران کافی نیست!



خلیلی در پاسخ به اینکه در مواقع بحران تا چه اندازه از لحاظ منابع خونی آمادگی خواهیم داشت، یادآور شد: آذربایجان شرقی بدلیل مراکز درمانی فراوان پر مصرف ترین مرکز از نظر فراورده های خونی در شمالغرب است و به همین دلیل شاید به سختی بتواند خون لازم در خود استان را نیز تامین کند.

به گفته وی، استان این توانایی را دارد که در مواقع بحران با فراخوان اهدا کنندگان مستمر و اعزام تیم به شهرستان هایی که اهدا کننده داشته ایم، اهدای خون را زیادتر کنیم.

وی بیشترین اهدا کنندگان خون در استان را افرادی با شغل آزاد و دانشجویان عنوان کرده و از بازاری ها و کسبه استان با عنوان کمترین اهدا کنندگان خون یاد می کند که به گفته وی "کمبود وقت" دلیل این امر در مورد بازاری ها محسوب می شود.

ازدحام در روزهای ویژه منجر به طرح نوبت دهی در استان شد



مدیرکل سازمان انتقال خون آذربایجان شرقی با اشاره به سومین سال از اجرای طرح نوبت دهی در استان، گفت: در تاسوعا و عاشورای سال 89 بالغ بر دو هزار نفر برای اهدای خون به پایگاه ها مراجعه کردند که از هزارو 670 نفر از آنها خون گرفته شد.

وی با اشاره به این ازدحام دو هزار نفری تصریح کرد: ظرفیت فراوری خون و عمر فراورده های خونی محدود است و به همین سبب باید این فرهنگ در بین مردم جا بیفتد که در یک روز و ایام خاص برای خون دهی مراجعه نکنند.

خلیلی با بیان اینکه طرح نوبت دهی تا میزان زیادی جلوی هدر رفت خون را گرفته، افزود: با اجرای این طرح مردم به تدریج برای اهدای خون مراجعه می کنند و منابع بطور مناسب استفاده می شود و در واقع ارزش خون بالا می رود.

آذربایجان شرقی پاکترین اهدا کنندگان خون را دارد



مدیر کل پایگاه انتقال خون آذربایجان شرقی گفت: استان ما دارای پاک‌ترین منابع خونی در ایران بوده و همچنین جزو چهار استان کشور در زمینه ارائه محصولات خونی پاک از لحاظ ابتلا به بیماری هایی چون ایدز و هپاتیت است.

خلیلی با اشاره به وضعیت بیماری ایدز در جهان و سالم نبودن خون‌های اهدایی در برخی نقاط گفت: این موضوع یکی از دغدغه‌های مهم در زمینه سلامت خون است.