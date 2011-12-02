مشکلات زیربنایی ایلام هنوز حل نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام به عنوان استانی محروم در ردیف آخر استانهای توسعه یافته کشور قرار دارد. این استان به سبب محرومیتها از توسعه بازمانده است که در این زمینه مشکل استان نبود زیرساخت بوده است.

نبود راههای استاندارد، فرودگاه، قطار، دور از مرکز بودن، کمبود امکانات و... باعث شده راه توسعه استان بسته باشد.

این استان هم اکنون از کمبود راه های ارتباطی و استاندارد رنج می برد به طوری که هم اکنون بیش از 100 نقطه حادثه خیز در کوچکترین استان کشور وجود دارد.

نبود آزادراه و اتوبان با توجه به وجود مرز بین المللی مهران و کمبود بزرگراه از دیگر مشکلات زیرساختی استان ایلام به شما می رود.

هم اکنون وضعیت جاده ها به حدی است که طبق گفته خود مسئولان نیروی انتظامی، وضعیت جاده ها به عنوان یک عامل مهم در تصادفات استان نقش دارد.

دولت در سه سفر قبلی خود به استان مصوبات خوبی برای توسعه راه های استان ایلام تصویب کرد، هرچند که هم اکنون 200 طرح راهسازی در استان در دست اجراست ولی حجم زیادی از پروژه ها به دلیل شرایط توپوگرافی استان و کمبود اعتبارات و عدم مدیریت به کندی پیش می رود.

استان ایلام دارای یک فرودگاه با دو پرواز در روز به سمت تهران است و بیشتر اوقات این پرواز به خصوص در فصل زمستان و با کوچکترین بارش لغو می شود و هنوز مردم این استان بعد از 30 سال طعم یک پرواز خوب را نچشیده اند و از لغو و تاخیر بیشمار پروازها رنج می برند و ترجیح می دهند خود را اسیر پروازی که تکلیفش مشخص نیست نکنند.

متاسفانه فرودگاه این استان به دلیل این لغو پروازها از انجام بسیاری امور برای توسعه بازمانده است.

مصوبه دولت مبنی بر توسعه باند فرودگاه ایلام هرچند انجام شده ولی این فرودگاه مشکلات اساسی و ریشه ای دارد که هنوز حل نشده است.

بحث زیرساختی مهم دیگر در استان ایلام نبود قطار و ریل است که این ایجاد راه آهن استان ایلام در سفر هیئت دولت به تصویب رسید ولی بعد از سالها این مصوبه اجرا نشده است.

هر چند در این بین گفته می شود که راه آهن ایلام از کرمنشاه به زودی کلنگ زنی می شود ولی به طور کلی این راه آهن هم در صورت اجرا به این زودی ها به بهره برداری نمی رسد.

این مشکلات زیرساختی ایلام در حالی بعد از 30 سال حل نشده است که این استان از نبود سرمایه گذار رنج می برد و ورود بخش خصوصی به استان با توجه به اصل 44 و منع دولت نسبت به سرمایه گذاری و توسعه زیرساختها، ضروری است.

متاسفانه استان ایلام در بخش زیرساختها با مشکلات مهمی مواجه است که نیاز است مسئولان توجه بیشتری به این استان برای توسعه داشته باشند.

دولت نمی تواند سرمایه گذاری کند ولی حداقل می تواند شرایط لازم برای حضور بخش خصوصی در استان محروم و تشنه سرمایه گذاری را فراهم کند.

هم اکنون بسیاری از طرحهای اشتغالزایی در استان ایلام به دلیل عدم سرمایه گذاری در نقطه صفر هستند.

یک کارشناس مسائل اقتصادی در استان ایلام در این ارتباط گفت: ایلام استانی است که وضعیت زیرساختها و امور زیربنایی آن با مشکلات عدیده مواجه است.

علی غلام پور افزود: حل این مشکل توسعه فرودگاه، راه و راه آهن استان ایلام است ولی هنوز جهشی در این بخشها صورت نگرفته است.

این کارشناس اظهار داشت: دولت در سفرهای استانی مصوبات خوبی برای توسعه زیربناها و زیرساختهای استان ایلام تصویب کرد که اگر اجرا شود شاید بخش مهمی از مشکلات استان حل شود.

وی بیان داشت: طبق مشاهدات و نظرات مردم این مصوبات هنوز اجرایی نشده است و بیشتر پروژه ها هم ها به کندی پیش می رود.

غلام پور اضافه کرد: دولت باید به تعهدات خود نسبت به مسائل و مشکلات استان ایلام پایبند باشد.

وی بیان کرد: هم اکنون مشکل بیکاری در استان ایلام به عنوان دغدغه همه خانواده ها تبدیل شده و هر خانواده ای حداقل یک بیکار در خانه دارد.

این کارشناس افزود: زیرساخت و زیربناها برای سرمایه گذاری در استان بسیار حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: کمبود امکانات از دیگر مشکلات در حوزه زیرساختهای استان ایلام است که باید نسبت به رفع تبعیض بین استانهای محروم و برخودار اقدام کرد.