دلیل همراه بردن اهل بیت به کربلا/ امام برای مصلحت اسلام قیام کردند

دکتر عظیم حمزئیان مدیر گروه فلسفه و ادیان دانشگاه سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه امام حسین(ع) به عاقبت قیام خویش کاملا آگاه بودند، گفت: بنا بر اعتقاد شیعه امام(ع) علم به آینده کار خود دارد اما علم به آینده یک مطلب است و مصلحتی که برای کل اسلام و آینده اسلام در نظر داشتند چیز دیگری است.

وی افزود: ممکن است برخی افراد علم به آینده داشته باشند اما باوجود علم خود، دست به اقدامی بزنند که نتایج آن بسیار بزرگ تر است که حرکت امام حسین(ع) در این مطلب تحلیل می شود.

این استاد دانشگاه در مورد اینکه چرا امام حسین(ع) با آگاهی از عاقبت خونبار عاشورا خانواده را نیز به همراه خویش بردند؟ گفت: طبیعتا خانواده در نظام قدیم تابع خود فرد بود و اگر در جنگی شکستی متوجه فردی می شد خانواده او نیز جزو مایملک افراد غالب محسوب می شدند و این مسئله باعث از دست رفتن اهل بیت می شد اما امام حسین(ع) با همراه بردن خانواده هم یک کار تبلیغی انجام دادند و هم با این اقدام از اینکه اهل بیت مورد تصرف دشمن قرار گیرند جلوگیری کردند.

دکتر حمزئیان در مورد اینکه چرا امام حسین(ع) بدون اینکه صبر کنند و حج واجب را به جا آورند حرکت خود را به سمت کوفه ادامه دادند نیز گفت: این بیشتر اتمام حجت برای گروهی بود که از فاصله زمانی وفات پیامبر(ص) تا به قدرت رسیدن معاویه و یزید شبهاتی برایشان پیش آمده بود و مسئله آنطور نبود که الان ما نگاه می کنیم، عرب آن زمان چندان دارای بصیرت و آگاهی نبود و به آسانی می شد آنها را فریب داد و معاویه در زمان امام علی(ع) و امام حسن(ع) بسیار این کار را انجام داده بود.

مدیر گروه فلسفه و ادیان دانشگاه سمنان تأکید کرد: لذا امام حسین(ع) باید این کار را در آن زمان خاص که همه مسلمانان در یک اجتماع عظیم چون حج حضور داشتند انجام می دادند تا آنان قیام امام حسین را خروج از نظام وقت تلقی نکنند چون اگر اتهام خارجی بودن به ایشان می دادند آنگاه یزید را در کشتن امام حسین(ع) محق می دانستند.

وی در پایان یادآور شد: در آن شرایط تبلیغات مخالفان برای لشکر شام و خارج از حوزه شبه جزیره بسیار زیاد بود به گونه ای که حتی دینداری امام حسین(ع) را زیر سؤال برده بودند، امام حسین(ع) برای آگاهی مردم حج عمره به جا آوردند و ایشان در عین اثبات دینداری خود، مردم مسلمان را در آن مقطع متوجه یک امر مهم کردند که امام آن را بر حج واجب ارجح می دانستند که همانا بقای اسلام بود.