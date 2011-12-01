شرکت غله زنجان در جذب اعتبارات رتبه برتر کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز خالقی افزود: شرکت غله زنجان با جذب 113 درصدی اعتبار بهسازی واحدهای نانوایی‌ها در سال 1389 موفق به کسب مقام برتر کشوری شده است.

مدیر عامل شرکت غله استان زنجان با اشاره به سامانه سنجش کیفیت نان یادآور شد: با توجه با آمارهای موجود مردم استان زنجان 52 درصد از نانوایی‌ها ی استان را مورد ارزیابی قرار داده‌اند.

خالقی با اشاره به اینکه در حال حاضر مردم استان زنجان بیشترین رضایتمندی را از نان لواش تولیدی دارند، ادامه داد: استان زنجان از نظر تعداد پیامک ارسالی رتبه دهم و در نمره کیفی نان رتبه سوم کشوری را کسب کرده است.

وی با تقدیر از مردم استان زنجان به لحاظ ارسال نمره کیفی نان تولیدی به سامانه سکنا، از مردم شریف استان زنجان در خواست کرد با دقت و حساسیت بیشتری نسبت به اعلام نظر و ارسال نمره کیفی نان تولیدی استان به سامانه سنجش کیفیت نان در راستای ایجاد رقابت بیشتر در بین نانوایان اهتمام داشته و رسانه های محترم در زمینه اطلاع رسانی این سامانه همانند گذشته این مجموعه را یاری کنند.