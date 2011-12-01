اجرای طرح بین المللی ریشه کنی تب برفکی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر رسولی بیرامی صبح پنجشنبه در جریان سفر به ارومیه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این طرح با همکاری سازمان خوار و بار و کشاورزی سازمان ملل متحد و کمیسیون مبارزه با بیماری تب برفکی اروپا همزمان در آذربایجان غربی به نمایندگی از ایران در 14 کشور منطقه اجرایی می شود.

وی با اشاره به اینکه براساس این طرح تا سال 2014 بیماری تب برفکی در مناطق اجرا شده، کنترل و تا سال 2020 در همه کشورهای منطقه ریشه کن می شود، بیان داشت: در قالب این طرح ضمن اجرای برنامه واکسیناسیون مستمر، بیماری تب برفکی در آزمایشگاههای مجهز بررسی و راههای انتقال بیماری از جمله حمل و نقل دام و شیر و دفن لاشه های دام بررسی می شود.

مدیر کل دفتر بررسی، مبارزه و مراقبت بیماریهای دامی سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: پس از اجرای موفقیت آمیز در آذربایجان غربی، این طرح به تدریج در سایر استانها کشور اجرا می شود.

رسولی بیرامی با بیان اینکه کمیسیون مبارزه با تب برفکی اروپا در سال 1991 ریشه کنی بیماری تب برفکی را در اروپا اعلام کرده، بیان داشت: طی سال 89 در 85 هزار واحد اپیدمیولوژیک 200 مورد ابتلا به بیماری تب برفکی در هفته اتفاق می‌افتاد در حالی که امسال این میزان به 20 مورد رسیده است.

تب برفکی بیماری عفونی و بشدت واگیر دام بوده که به لحاظ شدت خسارات اقتصادی یکی از موانع اصلی در تامین بهداشت و تولید دام و فراورده های دامی محسوب می شود، این بیماری سبب کاهش شدید تولید دام شده و نقش اساسی در تجارت دام و فرآورده های خام دارد، بطوریکه تمامی دام های زوج سم از جمله گونه های نشخوارکنندگان اهلی نظیر گاو، گاومیش، گوسفند و بز مورد هدف ویروس عامل بیماری قرار می گیرند.