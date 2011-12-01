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۱۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۹

بامباه:

نمایشگاه فرهنگ عاشورایی نشانگر الگوی صحیح عزاداری است

نمایشگاه فرهنگ عاشورایی نشانگر الگوی صحیح عزاداری است

زنجان - خبرگزاری مهر: نماینده کشور غنا در نمایشگاه بین المللی فرهنگ عاشورایی، برگزاری چنین نمایشگاه هایی را گامی مهم در راستای تبادل فرهنگی بین کشورهای اسلامی و الگوی صحیح عزاداریهای محرم دانست.

عبدالله بامباه، در گفتگو با خبرنگار مهر، توسعه و ترویج فرهنگ صحیحی عاشورایی را به عنوان یک نیاز اساسی برای جوامع اسلامی مورد تاکید قرار داد و افزود:  حضرت امام حسین(ع) متعلق به همه مسلمانان و حتی ملت های جهان است و در همه جای دنیا انسانهای تشنه درک فرهنگ عاشورایی هستند.

وی برگزاری نمایشگاه فرهنگ عاشورایی را به عنوان گامی موفق و تاثیرگذار و در عین حال بی نظیر در زمینه توسعه فرهنگ   عاشورایی عنوان کرد و ادامه داد: نمایشگاه بین الملی فرهنگ عاشورایی نمایشگاهیی بی نظیر در حوزه توسعه فرهنگ عاشورایی است که لزوم برگزاری این نوع نمایشگاهها بیشتر احساس می شود.

بامباه، عزاداری مردم زنجان در هشتم و یازدهم محرم را بی نظیر و باشکوه دانست و از آن به عنوان  نمونه صحیح از عزداریها برای عبدالله یاد کرد.
 
نماینده کشور غنا با اشاره به اینکه همواره مطالب زیادی در خصوص دسته عظیم حسینیه اعظم زنجان و عنوان "دومین قربانگاه بزرگ جهان" در کشورهای آفریقای مطرح می شود ادامه داد: خوشبختانه امسال از نزدیک شاهد دسته عظیم حسینه و زینبیه اعظم خواهیم بود.
 
کد مطلب 1474416

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