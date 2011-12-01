نمایشگاه فرهنگ عاشورایی نشانگر الگوی صحیح عزاداری است

عبدالله بامباه، در گفتگو با خبرنگار مهر، توسعه و ترویج فرهنگ صحیحی عاشورایی را به عنوان یک نیاز اساسی برای جوامع اسلامی مورد تاکید قرار داد و افزود: حضرت امام حسین(ع) متعلق به همه مسلمانان و حتی ملت های جهان است و در همه جای دنیا انسانهای تشنه درک فرهنگ عاشورایی هستند.



وی برگزاری نمایشگاه فرهنگ عاشورایی را به عنوان گامی موفق و تاثیرگذار و در عین حال بی نظیر در زمینه توسعه فرهنگ عاشورایی عنوان کرد و ادامه داد: نمایشگاه بین الملی فرهنگ عاشورایی نمایشگاهیی بی نظیر در حوزه توسعه فرهنگ عاشورایی است که لزوم برگزاری این نوع نمایشگاهها بیشتر احساس می شود.



بامباه، عزاداری مردم زنجان در هشتم و یازدهم محرم را بی نظیر و باشکوه دانست و از آن به عنوان نمونه صحیح از عزداریها برای عبدالله یاد کرد.



نماینده کشور غنا با اشاره به اینکه همواره مطالب زیادی در خصوص دسته عظیم حسینیه اعظم زنجان و عنوان "دومین قربانگاه بزرگ جهان" در کشورهای آفریقای مطرح می شود ادامه داد: خوشبختانه امسال از نزدیک شاهد دسته عظیم حسینه و زینبیه اعظم خواهیم بود.

