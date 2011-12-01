پشت پرده رفت و آمد ترابیان در فدراسیون فوتبال/ کفاشیان خلاف جریان آب شنا کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه "کارلوس کی‌روش" به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان انتخاب شد، عباس ترابیان سرپرست آن زمان کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال که البته نقشی بسزا در حضور این مربی پرتغالی در تیم ملی فوتبال کشورمان داشت، بصورت همزمان مسئولیت سرپرستی تیم ملی را در کنار اداره دو کمیته روابط بین الملل و فوتسال برعهده گرفت.

ترابیان از زمان آغاز به کار خود در تیم ملی تاکید داشت که سرپرستی او در این تیم موقتی است اما در آن برهه زمانی منتقدان به تعدد مسئولیت‌های او در فدراسیون فوتبال انتقاد کرده و خواهان کاهش مسئولیت‌های این مدیر آشنا به امور بین الملل شدند. صرفنظر از صحت ادعای منتقدان ترابیان همچنان اداره دو کمیته مهم فوتسال و بین الملل را در کنار سرپرستی تیم ملی عهده دار بود، حتی پس از حذف دردناک تیم فوتبال امید ایران از مسابقات انتخابی المپیک 2012 لندن نیز گزندی به جایگاه ترابیان وارد نیامد.

هفته‌ها بعد از حذف تیم امید از مسابقات انتخابی المپیک 2012 لندن که به دلیل سهل انگاری عوامل این تیم و حضور یک بازیکن دو اخطاره (کمال کامیابی نیا) در دیدار رفت مقابل عراق باعث وداع این تیم با مسابقات شد، به ناگاه مسئولیت سرپرستی کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال از عباس ترابیان گرفته شد و سکان هدایت این تیم کمیته مهم که در زمان ناکامی تیم امید نقش آن پررنگ شد به امید جمالی سپرده شد.

جمالی، کارمند باسابقه کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال بیش از سه ماه مسئولیت کمیته روابط بین الملل را برعهده داشت. در این مدت مشخص نشد برآیند حضور جمالی چه بود، اما هرچه بود مسئول اول فدراسیون فوتبال پس از جدایی عباس ترابیان از تیم ملی فوتبال بازهم تصمیم به بازگشت ترابیان به این کمیته گرفت.

اینکه چرا ترابیان از کمیته روابط بین الملل رفت و دوباره برگشت را باید از کفاشیان پرسید اما در روزهای پایانی هفته گذشته رئیس فدراسیون فوتبال در نشستی از ترابیان خواست مسئولیت کمیته روابط بین الملل را دوباره برعهده گیرد و حتی مقدمات کار بازگشت ترابیان فراهم آمد، تا جائیکه سرپرست جدید کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرگزاری‌ها برنامه‌های جدید خود را تشریح کرد.

داستان به همین صورت دنبال می شد تا اینکه مهدی تاج جمعه شب هفته گذشته در یکی از برنامه های ورزشی سیما از حضور ترابیان در کمیته روابط بین الملل ابراز بی اطلاعی کرد، آنهم در شرایطی که رئیس فدراسیون فوتبال از ترابیان خواسته بود به این کمیته بازگردد! در این مدت کشمکش بین نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال و سرپرست جدید کمیته روابط بین الملل دیده می شد و در شرایطی که نظر نهایی کفاشیان می توانست گره از مشکلات کمیته روابط بین الملل بازکند او با خنده خاص خود و طرح این موضوع که "حکمی نداده بودیم که بخواهیم ابطالش کنیم" عملا در جهت خواسته نایب اولش حرکت کرد!

واکنش ترابیان نیز به این اتفاقات قابل پیش بینی بود، آنجائیکه محدودیت اختیارات و عدم توافق را دلیلی بر عدم قبول مسئولیت کمیته روابط بین الملل عنوان کرد و آبرو و اعتبار خود را برداشت و به کمیته فوتسال بازگشت.

در شرایطی که به نظر می رسد، یارکشی برای انتخابات پیش روی فدراسیون فوتبال در دستور کار مسئولان فعلی این فدراسیون قرار گرفته است، انتظار می رود، تکلیف کمیته مهم روابط بین الملل هرچه زودتر مشخص شود، چرا که نابسامانی این کمیته می تواند در آینده یکی از دلایل شکست های احتمالی باشد.

ضمن اینکه باید امیدوار بود که این رفت و آمدها به تیم ملی فوتبال کشورمان که بی ارتباط با کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال نیست لطمه ای وارد نکند و برخی اختلافات به کی روش و تیمش سرایت نکند و آفت تیم تازه جان گرفته ایران نشود.