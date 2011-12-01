3500 دستگاه تاکسی در گرگان فعال است

شهرام شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از برج پنج امسال پراید وROa از گردونه تاکسیرانی گرگان خارج شده اند و سمند و پژو که با کیفیت تر هستند از سال 90 در ناوگان حمل ونقل تاکسیرانی وارد می شوند.

وی ادامه داد: در بحث نوسازی تاکسی های فرسوده در سال 89 ملاک تاکسی های مدل 78 و پایین تر بود که در سال 90 تاکسی های مدل 79 و پایین تر ملاک قرار گرفتند.

وی اظهار داشت: در سال 89 در قبال این طرح 150تاکسی نوسازی شد ودرسال 90 تا مهر ماه که پایان طرح بود 250 نفر در طرح ثبت نام کردند.

شاکری بیان داشت: علیرغم اینکه به لحاظ درآمدی عدم افزایش تاکسی ضرر محسوب می شود اما طی دو سال اخیر افزایشی در ناوگان تاکسیرانی گرگان نداشتیم.

طرح تبلیغات تاکسی های شهری امسال اجرایی می شود

وی اشاره کرد: کل بودجه سازمان تاکسیرانی گرگان در سال 90 سه میلیارد و300میلیون ریال است که یک میلیارد و800 میلیون ریال کمک شهرداری، یک میلیارد و500 میلیون ریال درآمد سازمان است و شهرداری و شورای شهر در تحقق بودجه امسال سازمان کمک شایانی کردند.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرگرگان در ادامه با اشاره به اینکه تاکسیرانی باید دستگاه خودکفایی در بحث مالی باشد گفت: به دلیل وضعیت مالی رانندگان تاکسی سازمان سعی دارد فشارهای کمتری بر رانندگان صورت گیرد و بر همین اساس طرح تبلیغات روی تاکسی های شهری در شرف انجام ودر مرحله تعیین پیمانکار است وتا بهمن امسال این طرح اجرایی می شود.