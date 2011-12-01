دنیای بشریت در برابر عظمت زینب و فاطمه(س) زانو زده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی صبح پنجشنبه در راهپیمایی دانش آموزان دختر مدارس متوسطه و راهنمایی شهرستان ورامین با عنوان "تحکیم فرهنگ فاطمی و رسالت زینبی " افزود: ریشه ارزشهای ما درحق و کتاب آسمانی است، ذات حضرت حق قرآن را نازل کرد و در کنار قرآن اهل بیت را به عنوان مفسر قرار داد.

وی با اشاره به انحرافات ایجاد شده در مسیر حق، پس از رحلت پیامبر(ص) گفت: اوج انحرافات ایجاد شده در مسیر حق، در حادثه کربلا بود که اگر خون سیدالشهدا(ع) نبود، امروز خبری از اسلام ناب محمدی(ص) وجود نداشت، همان طوری که اگر افشاگری زینب(س) نبود پرونده کربلا مختومه می شد.

زن مسلمان و شیعه ایرانی الگویی غیر از زینب و فاطمه(س) ندارد

امام جمعه موقت ورامین افزود: زن مسلمان و شیعه ایرانی الگویی غیر از زینب و فاطمه(س) ندارد و سیره این دو بزرگوار، جهان بشریت را شیفته خود کرده است؛ در این عصر و زمان اگر مادر ایرانی، دختر ایرانی و زن ایرانی در تمام عرصه ها با اقتدا به فاطمه و زینب(س) به میدان آمدند به دلیل آن است که در دنیا فوج فوج به حجاب روی می آورند.

وی ادامه داد: در دنیا چهره های سیاسی و زنان هنرمند، این مکتب و الگو را به عنوان اسوه انتخاب کرده اند؛ قدر چادر سیاه خود را بدانید.

حجت الاسلام محمودی افزود: دشمنان دقیقا متوجه شدند تا زمانی که زن و دختر مسلمان ایرانی با حجاب و با عزت باشد عزیز است و در دام دشمنان نمی افتد، لذا با چادر و با حجاب دشمنی می کنند.

وی تصریح کرد: یک اسلام ستیز فرانسوی اخیرا اعلام کرده "نیاز نیست بر سر کشورهای اسلامی بمب اتم بریزید، بر سر زنان آنان دامنهای کوتاه بریزید"؛ اندلس قریب به ۶۰۰سال حکومت اسلامی داشته است اما بعد از آن با رواج بی بند و باری، حکومت را مسیحی کردند و خون مسلمانان را ریختند.

سالانه بیش از 638 هزار تجاوز در آمریکا رخ می دهد

این مسئول گفت: درجوامع غربی روز به روز رسوایی اخلاقی بیشتر می شود و در آمریکا که ادعای حقوق بشر و آزادی دارد، سالانه بیش از ۶۳۸هزار تجاوز رخ می دهد.

وی اضافه کرد: تأسف آور اینجاست که این افراد، فرهنگ منحط خود را از طریق ابزارهای رسانه ای از قبیل ماهواره و … به ملتها تزریق کرده و تبلیغ می کنند.

امام جمعه موقت ورامین تأکید کرد: دشمن می خواهد ما را از فرهنگ فاطمی و زینبی دور کند و این درحالی است که امروز دنیای بشریت در برابر عظمت زینب و فاطمه زانو زده است؛ قدر خود و قدر شاگردی مکتب امام حسین(ع) را بدانید و آزاده باشید.

راهپیمایی "تحکیم فرهنگ فاطمی و رسالت زینبی " ساعت 9 صبحاز میدان امام حسین(ع) شروع شده و در گلزار شهدای سید فتح الله با مراسم ویژه ای پایان یافت.