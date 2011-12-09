حوادثی که منجر به مرگ 10 دانشجوی دانشگاههای کشور در سالجاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، با شروع سال تحصیلی 91-90 فوت دانشجوی دختر دانشگاه صنعتی امیرکبیر آغازی بر حوادثی بود که موجب مرگ تعدادی از دانشجویان دانشگاههای کشور شد.

حوادثی که مرگ 10 دانشجوی دانشگاه را رقم زده بر اساس اخباری که از ابتدای سال تحصیلی جاری در خبرگزاری مهر منتشر شده، شامل خودکشی، خفگی، تصادف و سایر موارد بوده است.

آزاده عطاءالهی - دانشجوی رشته زبان و ادبیات انگلیسی واحد پیشوا ورامین دانشگاه آزاد اسلامی بر اثر سهل انگاری راننده سرویس دانشگاه، زیر چرخهای اتوبوس جان خود را از دست داد.

فوت آمنه زنگنه - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر که بر علت اصلی آن سرپوش گذاشته شد، سهل انگاری دیگری بود که نباید از نظر دور داشت.

میلاد رشید زاده - دانشجوی ترم اول کارشناسی دانشگاه تهران یکی دیگر از دانشجویانی بود که در خوابگاه کوی دانشگاه تهران بر اثر سکته جان خود را از دست داد.

3 دانشجوی دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز به نامهای مجید عسگری، امین بابازاده و جعفر بابازاده بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در نیمه های شب جان خود را از دست دادند.

یک دانشجوی دانشگاه شیراز به علت پاره ای مشکلات عاطفی خود را در نیمه های شب و از طبقه هفتم خوابگاه این دانشگاه پرت می کند و جان خود را از دست می دهد.

عبدالله یادگاری - دانشجوی رشته حقوق در مقطع کارشناسی، اهل کرج، یاسر کوثری شهرکی- دانشجوی رشته تاسیسات در مقطع کارشناسی، اهل مرودشت و محمدجواد سلطانی - دانشجوی رشته الکترونیک در مقطع کاردانی و اهل مرودشت که در یک خانه زندگی می کردند در نیمه های شب به علت گرفتگی دودکش بخاری به کام مرگ می روند.

ماجرای فوت 3 دانشجوی دانشگاه آزاد صفاشهر

پدر مرحوم یادگاری که در کرج زندگی می کند گمان می کند علت فوت پسرش و دوستان وی شاید لج و لجبازی میان دو همسایه بوده است. وی گفت: فرزند من 2 سال مستاجر صاحبخانه ای بود که در منزلش فوت کرد. در این مدت صاحبخانه مثل فرزند خودش از پسرم و دوستانش پذیرایی کرد و هیچ مشکلی با هم نداشتند.

وی ادامه داد: لوله دودکش بخاری منزل پسر من واقع در ساختمان منزل همسایه ای بود که با صاحبخانه فرزندم مشکل داشتند. همسایه فرزندم دوبار کاری کرد که دودکش بخاری دچار گرفتگی شود اما صاحبخانه این گرفتگی را برای ایمنی بخاری تعمیر می کند.

یادگاری با اشاره به شب حادثه ادامه داد: آخرین مکالمه تلفنی من با پسرم ساعت 11 شب حادثه بود و صبح روز بعد متوجه فوت پسرم می شوم.

برخی مردم صفاشهر با دانشجویان مشکل دارند

وی با اشاره به شکایت از مقصر اصلی این حادثه تاکید کرد: اول قصد شکایت نداشتم اما دانشجویان این دانشگاه از من خواستند تا شکایت کنم. حتی استادان هم از وضعیت منطقه صفاشهر شاکی بودند، زیرا پیش از این هم برخی مردم آن منطقه که دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر در آن قرار دارد با دانشجوها مشکل داشتند. حتی پیش از این سه دانشجوی دختر این دانشگاه جان خود را از دست داده اند و به سر یک دانشجوی دختر آجر پرتاب کرده بودند.

یادگاری اظهار داشت: از دولت تقاضا دارم پیش از احداث دانشگاه در یک منطقه ابتدا در آن نقطه فرهنگ سازی کنند و ببیند برای ساختن دانشگاه چنین مکانی جایگاهی دارد یا نه. دانشگاه باید جایی باشد که فرهنگش هم موجود باشد.

مادر این دانشجوی فوت شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در هر شهر یا روستایی که نباید دانشگاه آزاد ساخته شود بلکه اول لازم است فرهنگ دانشگاه ساختن را در آن محیط ایجاد کنند و بعد دانشگاه بسازند، نه اینکه به خاطر منافع شخصی آن شهر دانشگاه آزاد تاسیس شود.

تشکیل کمیته هایی که تسکین درد شده است

دانشگاهها بلافاصله با شنیدن خبر فوت دانشجوی شان بر اثر حوادث گوناگون، اقدام به تشکیل کمیته های حقیقت یابی می کنند که نه تنها دانشجوی از دست رفته را به خانواده بر نمی گرداند بلکه بعد از مدتی علتی به دور از واقعیت برای فوت دانشجو اعلام می کنند.

این در حالیست که مراقبت از جان دانشجویان تحصیل در واحدهای شهرستانی باید با حفظ کیفیت در تمام شهرها حتی نقاط محروم صورت گیرد.

اینکه برخی دانشگاهها افتخار به تاسیس واحدهای خود در مناطق محروم می کنند نباید سند افتخارشان باشد بلکه توجه به کیفیت زندگی و اطمینان از ایمن بودن محل زندگی دانشجویان شهرستانی در مناطق محروم یکی از نکاتی است که در بیشتر مواقع به دست فراموشی سپرده می شود.