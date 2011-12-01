برگزاری نمایشگاه عکس محرم "فصل وصل"در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ماه محرم و ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله (ع) و 72 تن از یاران با وفایش، نمایشگاه عکسی با موضوع "آیین‌های عزاداری در آذربایجان" به همت مؤسسه فرهنگی و هنری نغمه آفرینش و انجمن عکاسی، 11 تا 20 آذرماه سال جاری در تبریز برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه عاشورایی که با هدف بهره‌گیری از ابزار هنری "عکس" برای ترویج و اشاعه فرهنگ عاشورا برپا می‌شود، 30 قطعه عکس از مقصود سامع سردرودی تحت عنوان آیین‌های عزاداری در آذربایجان، در قاب عکس و ارائه لحظه‌های ناب و ماندگار عزاداری شیفتگان ابا عبدالله (ع) در معرض دید علاقمندان و سوگواران حسینی (ع) قرار می‌گیرد.

مقصود سامع سردرودی، عضو پیوسته و هیئت مدیره انجمن عکاسی تبریز بوده و برگزاری بیش از 30 نمایشگاه انفرادی و گروهی را در کارنامه هنری خود دارد و نمایشگاه حاضر دهمین نمایشگاه انفرادی وی است.

نمایشگاه "فصل وصل" از 11 تا 20 آذرماه همه روزه از ساعت 9 تا 18 در فرهنگسرای خاقانی تبریز (بوستان خاقانی) میزبان علاقمندان بوده و بازدید برای عموم آزاد است.