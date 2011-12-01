سمینار آشنایی با مبانی بورس در کرج برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی عبداللهی اظهار داشت: به منظور آشنایی مدیران و مسئولان مجموعه بزرگ شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج، به همت معاونت هماهنگی و برنامه ریزی شهرداری کرج (مدیریت پژوهشهای اقتصادی)، سمینار آشنایی با مبانی بورس در این کلانشهر روز گذشته در محل باشگاه میلاد برگزار شد.

وی افزود: این سمینار با هدف آشنایی مدیران و مسئولان شهرداری شورای شهر با نحوه انتشار اوراق مشارکت، اوراق صکوک، ابزارهای جذب منابع مالی برگزار شد.

این مسئول عنوان کرد: در این سمینار تمامی مدیران مناطق 12 گانه شهرداری کرج، مدیران سازمانها و معاونان شهردار و برخی از اعضای شورای اسلامی شهر کرج حضور داشتند و به فراگیری نکات ارائه شده پرداختند.

عبداللهی با اشاره به حضور کارشناسان تالار بورس در این سمینار و ارائه نکات آموزشی به شرکت کنندگان ادامه داد: در سمینار مذکور شرکت کنندگان نکاتی را در مورد سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ عمرانی فرا گرفتند.

مدیر طرح و برنامه معاونت هماهنگی و برنامه ریزی شهرداری کرج در بخش دیگری از برگزاری کنفرانس اقتصاد شهری ویژه کلانشهرها در مشهد خبر داد و یادآور شد: در این کنفرانس کشوری هشت نفر از کارشناسان در حوزه معاونت هماهنگی و برنامه ریزی شهرداری کرج و سایر حوزه ها حضور داشتند.





