شهدا بستر را برای احیای ارزش های دینی فراهم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهلول نعمتی در آیین بزرگداشت شهدای هنرمند این استان با گرامیداشت ایام محرم، اظهار داشت: همه شهدا در نوع خود هنرمند هستند و شهدای هنرمند نیز از جایگاه ویژه ای برخوردارند و ما ازهمه اقشار جامعه شهید داریم و نشانگر آن است که همه مردم در شکل گیری و پیروزی و تداوم انقلاب نقش اساسی دارند.

به گفته وی، شهدا وجه الله هستند و رسالت هنرمندان در تبیین نقش شهدا بسیار موثر و چشمگیر است.

نعمتی افزود: شهدای هنرمند راه را برای حضور هنرمندان در عرصه های مختلف فراهم کرده ند.

در آیین بزرگداشت شهدای هنرمند از 72 هنرمند شهید آذربایجان شرقی با حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تجلیل شد.

در این آیین از دو لوح فشرده حاوی زندگی نامه شهید سید حسن موسویان و سردار جانباز 70 درصد (دوچشم و دو دست) خسرو سلیمی نیا رونمایی شد.