سگ کشی بیرحمانه در تبریز/ استمداد تشکل های مردم نهاد از مسئولان

اشرف یوسفی، رئیس هیئت مدیره انجمن حامیان طبیعت آذر به خبرنگار مهر گفت: چندی است که سگ های بدون صاحب سطح شهر تبریز به بهانه جلوگیری از انتقال بیماری، زیبا سازی چهره شهر و حمایت از حقوق شهروندان، توسط برخی شرکتهای طرف قرارداد با شهرداری جمع آوری شده و در مکانی به نام معدومگاه بعد از دو یا سه روز نگهداری در سخت ترین شرایط کشته می شوند.

وی با بیان اینکه ظاهرا مسئولان شهرداری در خصوص نحوه معدوم سازی این حیوانات نظارت کافی ندارد مدعی شد: این حیوانات زبان بسته پس از نگهداری در معدومگاه، با روش های بسیار فجیع مانند ضربه به جمجمه توسط لوله های فلزی و کوبیدن سر آن ها به دیوار و یا حلق آویز شدن کشته می شوند.

این فعال حقوق حیوانات با مطرح کردن این موضوع که چنین کشتار بیرحمانه ای برای دستیابی به سودهای کلان توسط عده ای معلوم الحال صورت می گیرد، ادامه داد: با وجود اینکه پیمانکار مربوطه طبق قرارداد، برای کشتن سگ ها با داروی بیهوش کننده هزینه دریافت می کند اما حیوانات یاد شده هرگز با داروی بیهوش کننده کشته نمی شوند چراکه هزینه داروهای فوق زیاد بوده و با وجود دریافت مبلغ از سوی شهردرای، پیمانکاران یاد شده از روشهای غیراخلاقی و غیربهداشتی برای معدوم سازی حیوانات استفاده می کنند.

یوسفی با بیان اینکه هیچ گونه نظارتی بر تعداد حیوانات معدوم شده به صورت مستمر وجود ندارد، افزود: آمار ارائه شده توسط پیمانکار جهت دریافت هزینه بیشتر دستکاری شده و آمار غیرواقعی ارائه می شود.

وی با اشاره به آمادگی تشکل "حامیان طبیعت آذر" برای جلوگیری از کشتار حیوانات بی گناه، افزود:ما آماده ایم بعد از جمع آوری سگ های بدون صاحب از سطح شهر اقدام به واکسیناسیون و درمان بیماری های انگلی و جسمی آنها کنیم و طی عمل جراحی کاملاً علمی توسط دامپزشکان سگ های نر را وازکتومی یا عقیم سازی نماییم.

یوسفی اضافه کرد: این تشکل با تغذیه مناسب و انجام حمایت های لازم نه تنها امکان زندگی و مرگ به صورت طبیعی را برای این حیوانات فراهم می کند بلکه با جمع آوری و درمان حیوانات مانع انتقال بیماری ها به انسان از طریق این حیوانات شده و سطح شهر هم تمیز می شود.

وی افزود: انجام عمل عقیم سازی موجب می شود تا معضل سگ های بدون صاحب و انتقال بیماری در طی دو تا سه سال در سطح منطقه به طور کامل حل و فصل شده و تحت کنترل درآید.

رئیس هیئت مدیره این تشکل حامی حیوانات با انتقاد از آن دسته از افرادی که طرح عیقم سازی سگ های ولگرد را طرحی از قبل شکست خورده معرفی می کنند، آنان را افرادی با نظرات سطحی و فاقد تحلیل کارشناسی توصیف کرد و افزود: با وجودی که همه کارشناسان معتقدند به جای معدوم سازی حیوانات باید با روش های اصولی به عقیم سازی آن ها پرداخت اما متاسفانه جای این سئوال است که چرا مسئولان تبریز به چنین اقدامی دست نزده است.

وی ادامه داد: موضوع به اینجا ختم نمی شود زیرا اجساد سگ های ولگرد که با بیرحمانه ترین شکل ممکن کشتار می شوند به زباله گاه تبریز منتقل و به "کومورچایی" ریخته می شوند که می تواند فاجعه زیست محیطی دیگری را رقم زند.

یوسفی با یادآوری بخشنامه وزارت کشور در رابطه با کنترل حیوانات بی سرپرست، کشتار حیوانات سالم را بر اساس مفاد این بخشنامه فاقد وجاهت قانونی دانست و اضافه کرد: با توجه به اینکه شهرداری تبریز جمع آوری حیوانات بی سرپرست را به شرکت خصوصی واگذار کرده و آن شرکت در نقض صریح بخشنامه، حیوانات را به صورت غیراصولی و خشن جمع آوری و به طرز فجیع، غیراخلاقی، غیرشرعی و غیرقانونی معدوم می کند لازم است به دلیل عدم صلاحیت، قرارداد با این پیمانکار لغو و طبق ماده 9 همان بخشنامه این امور به تشکل های مردمی و زیست محیطی واگذار گردد.