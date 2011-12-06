فهرست بیشترین جستجوی کاربران روی موتور "بینگ" مایکروسافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مایکروسافت در فهرست بیشترین جستجوهای انجام شده در طول سال 2011 به طبقه بندی موضوعات مختلف پرداخت و نشان داد که در مقوله بیشترین رویدادهای خبری سال 2011 برخلاف طبقه بندی یاهو، مرگ اسامه بن لادن در رتبه دوم قرار گرفته است.

توفان ایرن و سونامی و زلزله 11 مارس ژاپن به ترتیب رتبه های سوم و چهارم را به دست آوردند و مراسم دهمین سالگرد حادثه 11 سپتامبر و نامزدهای جمهوریخواه انتخابات آمریکا در سکوهای 8 و 9 قرار گرفتند.

جدول 10 جستجوی رویدادهای خبری طبقه بندی بینگ با سالگرد زلزله هائیتی پایان یافت.

براساس گزارش Cnet، همچنین در طبقه بندی بیشترین جستجو در مقوله ابزارهای الکترونیکی مصرفی در فهرست بینگ، کنسول بازی "ایکس باکس" محصول مایکروسافت، پخش کننده کتاب الکترونیک "کیندل" محصول آمازون و کنسول بازی "پلی استیشن" محصول سونی رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

"آی- فن 5" در رتبه چهارم و "آی- پد" در رتبه پنجم بیشترین جستجوهای کاربران بینگ در مقوله محصولات الکترونیکی مصرفی قرار گرفت.

سرانجام ویندوز فن 7 و "مک بوک پرو" محصول اپل به ترتیب با جای گرفتن در رتبه های 9 و 10 به این جدول پایان دادند.