توسعه همکاریها بخش خصوصی آذربایجان غربی با استانهای مرزی ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده پیش از ظهر پنجشنبه در جریان دیدار با سرکنسول ایران در ارزروم ترکیه ضمن تاکید بر لزوم توسعه همکاریهای بخش خصوصی با استانهای مرزی ترکیه و ایجاد زیرساختهای لازم ارتباطی، افزود: توسعه همکاریها در بخش های مختلف خصوصی از جمله تجاری، ورزشی و فرهنگی دو کشور طی سالهای اخیر و با توجه به تشابهات فرهنگی دو ملت رو به گسترش است.



وی بر گسترش بیش از پیش همکاری های دو طرف تاکید کرد و بیان داشت: ایران اسلامی و بخصوص آذربایجان غربی دارای ظرفیتها و پتانسیلهای بالایی در تمامی زمینه های اقتصادی، تجاری، کشاورزی و صنعتی بوده و طرف ترک می تواند با بسترسازی مناسب از این پتانسیل ها بهره مند شود.



استاندار آذربایجان غربی اظهار داشت: آذربایجان غربی به برکت نظام جمهوری اسلامی از پیشرفتهای مناسبی در زمینه های کشاورزی، صنعت، گردشگری و ورزش برخوردار بوده و استانهای همجوار ترکیه و ارزروم فضای مناسبی برای توسعه همکاریها است.



جلال زاده ادامه داد: همکاری ایران در حوادث و بحرانها بخصوص زلزله استان وان اوج همکاری مردم و مسئولان دو طرف بود که آذربایجان غربی بعنوان اولین استان توانست گروهها و اقلام امدادی را برای نجات مردم حادثه دیده وان اعزام و ارسال کند.



سرکنسول جمهوری اسلامی در ارزروم ترکیه نیز در این دیدار با اشاره به اقدامات جمهوری اسلامی در ترکیه در زمینه های مختلف تجاری، فرهنگی، علمی و ورزشی، گفت: ایران اسلامی توانسته قله های افتخار و پیشرفت را به سرعت طی کرده و کشور های همسایه نیز باید از این ظرفیت به نحوه مطلوبی با برنامه ریزی و تعامل بهره مند شوند.



غلامرضا علیمحمد قلیچ خان اظهار داشت: تبادلات فرهنگی، دانشگاهی ، ورزشی و هنری از اولویت های همکاری با استان ارزروم ترکیه با آذربایجان غربی بوده، بطوریکه علاقه فراوانی برای افزایش مراودات و تعاملات بین مردم دو طرف وجود دارد.



وی ادامه داد: با افزایش همکاری مسئولان دو طرف شناخت درستی از مردم، کشور ایران اسلامی و فرهنگ والای ایرانی اسلامی ایران و بخصوص آذربایجان غربی به جهان و همسایه خود ارائه کرد.

