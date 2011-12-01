سید مهدی غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: تا پایان دیدار هفته دوازدهم رقابت‌های نیم‌فصل نخست لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور وضعیت بسیار خوبی در جدول رده بندی داریم و با امید به کسب نهمین پیروزی به میدان می رویم.



وی ادامه داد: این در حالی است که بازیکنان ما در طول هفته جاری تمرینات بسیار خوبی انجام داده اند و تیم جوان ما با انگیزه تداوم موفقیت‌های خود برابر علم و ادب قرار می‌گیرد تا با سه امتیاز این دیدار و استفاده از غفلت تیم‌های بالانشین به رده سوم جدول صعود کنیم.



سرمربی تیم فوتسال صبای قم افزود: پس از بازی هفته نهم لیگ برتر مقابل ارژن فارس، سه بازی حساس مقابل تیم‌های صنایع گیتی پسند، منصوری قرچک و فولاد ماهان اصفهان سه تیم بالای جدول برگزار کردیم اما در هیچ‌کدام از این بازی‌ها نه تنها تیم دست و پا بسته ای نبودیم بلکه در هر سه بازی بخت کسب پیروزی نیز داشتیم.



وی تاکید کرد: بازیکنان ما با توجه به فاصله خوبی که از بازی با منصوری تا مسابقه با علم و ادب داشتیم، به خوبی ریکاوری شده اند و از نظر روحی و جسمی در حال حاضر در بهترین فرم ممکن به سر می برند و آماده بازی با علم و ادب هستند.



غیاثی در خصوص میزان شناخت خود از تیم فوتسال علم و ادب مشهد، تصریح کرد: علم و ادب هم مانند صبای قم یک تیم جوان و تقریبا با نیروهای بومی است، آنها در لیگ امسال تا این هفته در میانه جدول قرار گرفته اند و در خانه نتیجه خوبی گرفته اند.



وی یاد آور شد: ما در بازی های خارج از خانه این فصل به غیر از تیم های اصفهانی صنایع گیتی پسند و فیروز صفه، برابر سایر رقبای خود پیروز شده ایم و بازیکنان ما آماده هستند تا پیروزی دیگری را در میهمانی رقبای لیگ برتری کسب کنیم.



سرمربی تیم فوتسال صبای قم اضافه کرد: هدف ما این است که همانند آغاز مسابقات این فصل لیگ برتر که با برتری مقابل پرسپولیس همراه بود، در هفته پایانی دور رفت نیز مقابل علم و ادب مشهد پیروز شده و جایگاه خود را در جدول رده بندی لیگ برتر ارتقاء دهیم.



وی بیان کرد: همزمان با دیدار صبای قم و علم و ادب مشهد، تیم های دوم و سوم جدول یعنی منصوری قرچک و فولاد ماهان اصفهان در دیداری حساس در سالن هفتم تیر قرچک به مصاف یکدیگر می روند که نتیجه این دیدار برای ما نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.



بازی صبای قم و علم و ادب مشهد از هفته سیزدهم و پایانی دور رفت لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور از ساعت 16 امروز در سالن شهید بهشتی مشهد برگزار می شود.

