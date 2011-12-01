سطح لیگ برتر امید فراتر از انتظار است/ به امیدهای صبا امید دارم

سیدمحسن بابامیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این برای نخستین بار است که از استان قم تیمی در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال رده سنی امید باشگاه های کشور حضور پیدا می‌کند، رقابت‌هایی که می تواند ویترین بازیکنان خوب فوتبال قم باشد.

وی ادامه داد: این هفته دیدارهای هفته‌ هفتم از دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور را پشت سر گذاشتیم و با انگیزه بسیار بالایی که از سوی بازیکنان ما ارائه شد توانستیم در دیداری حساس تیم ماشین سازی تبریز ار متوقف کنیم.



سرمربی تیم فوتبال امید صبای قم با بیان اینکه این تیم سرشار از استعدادهای فوتبال قم است که در رقابت نزدیک با رقبا توانایی خود را نشان می دهند، تصریح کرد: اگر چه چهار هفته متوالی مقابل حریفان نتیجه را واگذار کردیم اما یقینا رفته به رفته بهتر می شویم.



وی افزود: بعد از اینکه رقابت‌های لیگ برتر را با پیروزی برابر ابومسلم مشهد آغاز کردیم، نسبت به حضور قوی در ادامه لیگ امیدوار بودیم اما الان کمی نیاز به زمان داریم تا بازیکنان ما به خوبی شرایط لیگ برتر را درک کنند.



بابامیری عنوان داشت: اینکه در نخستین دوره حضور خود در مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگاه‌های کشور با تکیه بر نیروها و بازیکنان بومی به مصاف حریفان می رویم برای فوتبال قم نقطه عطفی است که می توان در آینده حاصل آن را دید.



وی بیان کرد: وقتی صبای قم با تکیه بر استعدادهای ناب فوتبال قم در لیگ برتر شرکت می کند نشان از توانمندی قم در این رشته است و همچنین تلاش‌های زیادی که مربیان پرتلاش فوتبال قم در مدارس و باشگاه‌های این رشته انجام می‌دهند.



سرمربی تیم فوتبال امید صبای قم با اشاره به تیم‌های شرکت کننده در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال امید باشگاه‌های کشور بیان داشت: لیگ از سطح بسیار بالایی برخوردار است و بازیکنان ما هفته به هفته خود را با شرایط لیگ وفق می دهند.



تیم فوتبال صبای قم بعد از کسب برتری دو بر یک در مقابل تیم فوتبال ابومسلم مشهد در هفته نخست از فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور، در هفته دوم در ورزشگاه تختی قم مقابل تیم امید ذوب آهن اصفهان به تساوی رسید.



این نتایج در حالی برای صبای قم به دست آمد که شاگردان سیدمحسن بابامیری در هفته های سوم تا ششم لیگ برتر امید فوتبال باشگاه های کشور در جدال با تیم های نساجی مازندران، شهرداری تبریز، گسترش فولاد تبریز و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان تن به چهار شکست متوالی داد تا اینکه در هفته هفتم با کسب تساوی یک بر یک در دیدار خارج از خانه برابر تیم امید ماشین سازی تبریز به ناکامی های خود پایان داد.